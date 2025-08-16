'Una nueva vida', avance del capítulo del domingo 17 de agosto: la decisión de Seyran que lo cambia todo

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 10 de agosto a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la primera temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran se quedaba completamente impactada al ver que Pelin está embarazada. Decidía cortar su relación con Ferit e irse de la mansión.

Ferit suplicaba a Seyran que no le deje y aseguraba que él tampoco sabía nada, que llevaba mucho tiempo sin hablar con Pelin. Aun así, Seyran no ve futuro a su matrimonio y considera que Ferit tiene que centrarse en criar a su hijo.

Kaya confesaba a Suna que su objetivo es vengarse de Halis por todo el tiempo que han estado apartados de la familia. Le decía que si se casan intentará hacerla feliz y así ambos saldrán beneficiados.

¿Pero qué va a pasar leste domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del décimo tercer episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 49 (2x13) de 'Una nueva vida'

Seyran en 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit intenta frenar a Seyran para que vuelva a casa, pero ella ha tomado una decisión y no va a dar marcha atrás. Necesita construir su propio futuro alejada de él. Además, cuenta con la ayuda de dos compañeras de la universidad que la acogen en su casa.

Esme está harta de los malos tratos que ha sufrido por parte de Kazim y le echa en cara el dolor que han tenido que soportar ella y sus hijas durante tantos años.

Seyran no comprende cómo su hermana se ha casado con Kaya y que su única aspiración sea vivir en la mansión de los Korhan.

Ferit continúa obsesionado con recuperar a Seyran. Está convencido de que sigue enamorada, pero ella asegura que tanto daño y mentiras han acabado con el amor tan puro que sentía.