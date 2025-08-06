Todo lo que necesitas saber sobre 'Imperio', la nueva serie turca de La Sexta: de qué va y número de capítulos

Atresmedia sigue apostando fuerte por la ficción turca. A las series que emite en Nova y a la emisión de 'Renacer' los lunes y martes en Antena 3 y 'Una nueva vida' en domingo se suma ahora el lanzamiento de 'Imperio'. Una superproducción histórica que llega este miércoles a La Sexta a partir de las 22:50 horas siendo la primera ficción otomana en ver la luz en la cadena secundaria del grupo.

Tras su gran éxito en Turquía donde se estrenó en 2019 y haber conquistado a medio mundo, 'Kuruluş: Osman' llega ahora a España gracias a La Sexta. Se trata de una ficción histórica que combina drama y acción y que consta de seis temporadas y casi 200 capítulos con la duración habitual de las series turcas, es decir entre 120 y 140 minutos. De esta forma, La Sexta tendría 'Imperio' para rato en el caso de que la ficción funcione pudiéndose quedar en la parrilla de la cadena más allá del verano.

Creada por Mehmet Bozdağ, también guionista y productor ejecutivo y figura clave en la industria televisiva otomana, ‘Imperio’ (‘Kuruluş: Osman’ en turco) ha viajado a más de 40 países y ha sido traducida a 35 idiomas. A sus extraordinarias cifras se suman numerosos reconocimientos: ha sido galardonada con un total de 32 premios, entre los que destaca el de ‘Mejor Serie’ en los prestigiosos Venice TV Adwards, convirtiéndose en la primera serie turca de la historia que lo consigue.

El peso de la historia recae en el actor Burak Özçivit como Osman I. Nacido en Estambul y modelo profesional en sus inicios, es un intérprete de gran versatilidad, por lo que en su carrera ha pasado del drama romántico al cine de acción y a la épica histórica. Su papel en ‘Imperio’ le han convertido en un icono del drama histórico turco y ha sido ampliamente elogiado por su interpretación física, carisma y capacidad para sostener escenas con una acción muy intensa y de gran carga emocional.

'Imperio' narra la leyenda de Osman I

La trama de ‘Imperio’ se centra en la vida de Osman I, fundador del Imperio Otomano, interpretado por el reconocido actor Burak Özçivit. Desde su juventud, Osman demuestra una gran valentía, que le lleva a salvar la vida del gobernador bizantino Yorgopolos durante una emboscada. Este acto lo catapulta a la fama, aunque despierta la envidia de su tío Dundar Bey y su hermano Gurduluz, quienes lo ven como una amenaza al liderazgo de la tribu Kayi.

El comienzo de la historia parte de Ertugrul, quien tuvo dos hijos: Osman I y Gurduluz, pero ninguno de los dos le sucedió cuando murió. La tribu Kayi necesitaba un líder y fue Dundar Ber, el hermano de Ertugrul, quien tomó las riendas. Para ayudar a dirigir la tribu contaba con la ayuda de los ancianos más sabios. Uno de los primeros conflictos que tiene que afrontar Dundar es hacer un pacto con la fortaleza bizantina Kulucahisar. Dundar Bey en su viaje a Kulucahisar decide llevar con él a su sobrino más pequeño, Osman.

Es en este trayecto lleno de aventuras y con el único objetivo de mejorar las relaciones comerciales y obtener protección para la tribu Kayi, es cuando se produce una emboscada en la que muere mucha gente y Osman consigue salvar la vida del gobernador Yorgopolos.

Mientras, el mejor amigo de Osman, Aybars, es uno de los encargados de investigar el ataque a la fortaleza Kulucahisar. Entre esas investigaciones y más asesinatos, Aybars muere. Osman no puede entender la muerte de su mejor amigo y se culpa a si mismo por no haber estado ahí. Por ello le jura venganza al asesino y comienza a buscarlo.

Su tío Dundar Bey que sigue siendo el jefe de la tribu Kayi, y su hermano mayor Gurduz están desacuerdo con su comportamiento. A ojos de ambos Osman I está teniendo más fama que ellos. Esto puede acabar con el hermano más pequeño gobernando una tribu que adoraba a su padre Ertugrul. Por ello, ambos usaran este comportamiento de heroísmo que tiene Osman para culparle de los problemas de la tribu.

En medio de conflictos familiares, traiciones y luchas de poder, Osman debe enfrentarse a enemigos externos como los Imperios Mongol y Bizantino, y también a conspiraciones internas que amenazan su camino hacia la creación de un imperio.