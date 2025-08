Jesús Cintora corrige a Marta Nebot por cuestionar lo que se hace para subir las audiencias: "Aquí no"

'Malas Lenguas' analizaba este viernes como se aprovecharon la gente cercana de Santos Cerdán de la supuesta trama de corrupción que encabezó junto a Koldo García y José Luis Ábalos. Un tema que llevaba a que Marta Nebot lanzara una profunda reflexión sobre lo que se está haciendo en algunos medios de comunicación y que hacía que Jesús Cintora diera la cara por su programa.

"A mí lo que me preocupa es que hagamos así de todo esto un totum revolutum con todo esto en el que el único que gane sea Vox", empezaba señalando Marta Nebot tras escuchar a otros compañeros analizar la última hora de este caso.

"Yo quiero hablar de este caso todo el tiempo, pero no quiero que se ponga en mi boca todo el tiempo la palabra prostituta para subir las audiencias porque me parece que hay determinados sitios mediáticos en lo que eso se hace", proseguía diciendo Marta Nebot en un posible dardo a 'En boca de todos' 'Tardear' o a Telemadrid en los que no se ha parado de hablar de las prostitutas de Ábalos y Cerdán.

Jesús Cintora matiza a Marta Nebot en 'Malas lenguas'

Al escuchar a su compañera, Jesús Cintora le cortaba para dar la cara por 'Malas lenguas'. "Me parece que hay que hablar con todo el rigor del mundo", trataba de decir la periodista cuando el presentador le frenaba. "Aquí no hemos hablado de prostitutas", se escuchaba decir. "Aquí no, aquí no Jesús, no te des por aludido", le comentaba ella. "No me doy por aludido, lo aclaro", aseveraba él.

"Que sí, que está bien aclarar, no estaba hablando en este caso de este programa y lo subrayo. Pero me consta que hay muchos sitios en los que se está haciendo y es más ayer escuchamos a Feijóo decir prostitutas muchas veces, parece que es una palabra que da votos y yo creo que a quién da votos es a Voz lamentablemente porque además tiene temas con el tribunal de cuentas, de temas de una fundación a la que va dinero que es muy difícil de explicar y me parece que van de antisistema y se llevan el rédito de todo esto", recalcaba.

Vamos a poner todo sobre la mesa para no confundir a la opinión pública, es fundamental, hay personas, hay casos, hay partidos, pero hay unos que sí y otros que no", sentenciaba Marta Nebot en 'Malas Lenguas'.