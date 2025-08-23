Horóscopo semanal, del 25 al 31 de agosto de 2025: Predicción y ranking para todos los signos zodiacales

Después del fin de semana llegamos a la última semana del mes de agosto de 2025 antes de dar la bienvenida a septiembre. ¿Qué van a depararnos los astros en los próximos siete días a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo?

Estamos bajo el influjo de la Luna Nueva, que ha tenido lugar el día 23, y vamos camino del Cuarto Creciente en Sagitario, una energía que nos llena de optimismo. El día 25, Venus, el planeta del amor, ingresa en Leo, y la alegría, la diversión y la pasión primarán en nuestra vida amorosa. Los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- van a estar irresistibles, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

VIRGO ESCORPIO TAURO ACUARIO LEO CAPRICORNIO SAGITARIO GÉMINIS LIBRA PISCIS CÁNCER ARIES

Descubre todos los pronósticos del horóscopo durante la próxima semana en todos los signos zodiacales, desde el lunes 25 de agosto hasta el domingo 31 de agosto de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

La Luna creciente te transmite la fuerza que necesitas para alejarte de personas y situaciones que ya no tienen cabida en tu mundo, y vas a conseguir resolver definitivamente asuntos que te agobian, lo que te dará mucha tranquilidad. Disfrutarás de días apacibles en tus relaciones y podrás expresar tus emociones sin presión y con calma. Profesionalmente vas a progresar.

Horóscopo semanal Escorpio

Dejarás atrás un tiempo de incertidumbre y puedes recibir buenas noticias sobre algo que te preocupa. Lo más importante es que te centres en el presente y no anticipes fracasos. Vas a tener claro que el tiempo que dedicas a los tuyos es lo que de verdad te da felicidad y te hace sentir bien. Aparece en tu vida alguien que te va a abrir nuevos caminos. El 28 y 29 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Aries

Corres el riesgo de seguir insistiendo en algo que no funciona. Ahora es el momento de cambiar de estrategia para no perder energías inútilmente. A partir del día 25, el planeta Venus te hace muy buenos aspectos y los conflictos sentimentales se van a resolver mejor, aligerándose tus preocupaciones. Te conviene estar atento a tu economía y no gastar inútilmente.

Horóscopo semanal Géminis

Necesitas resolver algunos temas que tienes pendientes, lo que puede ocasionarte tensiones y agobios. Pero el esfuerzo valdrá la pena porque te liberarás de cargas y respirarás aliviado. Si das tu palabra, no puedes fallar. Antes de comprometerte en algo, ten claro lo que quieres. Se abren para ti nuevos caminos que debes seguir para ser feliz.

Horóscopo semanal Tauro

Es posible que tengas que tomar decisiones que no gusten a todo el mundo, pero tu valentía te hará tener las cosas claras y actuarás sin titubeos. Tu fuerza de voluntad será tu mejor aliada; con ella podrás cambiar lo que no te gusta de tu realidad. Te beneficiarás de situaciones propicias; cuida tus relaciones porque tus intereses están en juego.

Horóscopo semanal Virgo

Muchas felicidades. Aprovecha la vuelta del Sol por tu signo para alejarte de conflictos y disfrutar de la maravillosa energía astral que recibes. Estás listo para vivir algo nuevo, único y diferente. No te resistas a los cambios que la vida te trae. Te espera el triunfo porque todo lo que hagas será fruto de la reflexión y de tener los pies en la tierra.

Horóscopo semanal Cáncer

El planeta Venus abandona tu signo el día 25 y te vas a sentir un poco perdido, pero tú eres muy especial y todos lo saben. Si no te aceptan como eres, no merecen estar en tu vida. La vida te obliga a salir de tu zona de confort para enfrentarte a nuevos desafíos. Es un buen momento para olvidar rencillas familiares que te entristecen y empezar de cero.

Horóscopo semanal Piscis

Necesitas dejar de dar vueltas a algo que no te lleva a ningún sitio. Cambia el chip y te sentirás en paz contigo mismo y más feliz. Pueden llegar novedades y cambios en el terreno de las relaciones y los sentimientos. Escucha a tu intuición, que no se equivoca. Vas a encontrar la manera de aprovechar mejor tus recursos, de gastar menos y obtener más.

Horóscopo semanal Libra

El planeta Marte en tu signo te transmite la fuerza que necesitas para decir adiós a tus movidas internas y darte cuenta de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Si confías en ti, tus posibilidades de éxito se multiplicarán. Los días 25, 26 y 27 la Luna, que transita por tu signo, aleja de ti pensamientos negativos para que disfrutes de su mágica energía.

Horóscopo semanal Leo

El planeta Mercurio transita por tu signo, y el día 25 ingresará Venus. Vas a estar inteligente, hábil con la palabra y muy irresistible. Tienes por delante días positivos en los que sabrás sacar provecho de todo, y vas a vivir relaciones estimulantes y encuentros de lo más apasionados. Tu avance económico será lento y te costará esfuerzo, pero nada podrá frenarte.

Horóscopo semanal Sagitario

La Luna creciente potencia tu energía positiva para que afrontes con éxito cualquier reto, pero puedes verte envuelto en asuntos que no te incumben, y te conviene mantenerte al margen y no opinar sobre ellos. Los buenos aspectos del planeta Venus te regalan días felices en los que las cosas discurrirán con facilidad.

Horóscopo semanal Capricornio

La energía lunar despierta tu optimismo y te invita a viajar, a conocer gente y a disfrutar como hace tiempo no lo hacías. Serás capaz de sacar toda tu fuerza interior para tomar un nuevo rumbo que te va a ilusionar y te dará muchas satisfacciones. Si hay algo que no ves claro, no permitas que los malentendidos vayan a mas y enfréntate a lo que no funciona.