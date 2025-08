Horóscopo fin de semana, del 1 al 3 de agosto de 2025: Predicción en todos los signos zodiacales

Arrancamos este nuevo mes con su primer fin de semana y ya puedes consultar la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 1 de agosto y el domingo 3 de agosto para Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Estrenamos el mes de agosto marcado por el influjo del Cuarto creciente del día 1 de agosto, bajo el signo de Escorpio, y las pasiones dominarán nuestra vida. Despedimos julio con el ingreso de Venus, el planeta del amor, el día 31, en Cáncer, y los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- van a ser los más seductores del Cosmos.

Te avanzamos todos los pronósticos del horóscopo del viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de agosto de 2025 con el porvenir de todos los signos zodiacales en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

Necesitas ser muy astuto a la hora de tomar decisiones y no hacer castillos en el aire, si quieres conseguir lo que te has propuesto. Este fin de semana el diálogo será tu mejor aliado, sobre todo en el amor.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Comienzas agosto bajo la protección de la Luna creciente en tu signo. Te enfrentarás a la vida sin miedo y gestionarás brillantemente una situación que no terminaba de aclararse, sin condicionarte las opiniones de los demás.

Horóscopo fin de semana Aries

Una corriente de buena suerte te invade. Si crees que tu vida necesita un cambio de rumbo, no lo postergues más y ponte manos a la obra. En el amor, deja que hable tu corazón y obtendrás las respuestas que buscabas.

Horóscopo fin de semana Géminis

Si estás de vacaciones, sabrás desconectar y olvidarte de las tensiones. Haz sólo lo que verdaderamente te llene, dejando que sea el destino el que te someta a dulces vaivenes que harán que tu vida sea más emocionante y atractiva.

Horóscopo fin de semana Tauro

Tu alto nivel de autoexigencia y tu preocupación excesiva por las cosas han podido llevarte al agotamiento. Si tienes unos días de descanso aprovéchalos al máximo para desconectar y recargar las pilas.

Horóscopo fin de semana Virgo

Con el planeta Marte en tu signo, estás muy activo y emprendedor, y si deseas algo pondrás tanta energía en ello que puedes conseguirlo. Este fin de semana irás a tu aire, sin dejar que nadie controle tu vida. Presta atención a los gastos.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Este fin de semana puede faltarte la energía para llegar a todo, así que no es momento de exigirte demasiado, sino de quitar hierro a los problemas y afrontar la vida con calma. Un exceso de responsabilidades puede pasar factura a tu relación amorosa.

Horóscopo fin de semana Piscis

Si has atravesado una racha complicada, ésta llega a su fin. Es el momento de mirar al futuro con ilusiones renovadas. Llegan nuevas oportunidades que debes aprovechar si quieres alcanzar tus sueños.

Horóscopo fin de semana Libra

Gracias a los buenos aspectos que te hace Venus, este fin de semana dominarás como nadie el arte de la seducción y conquistarás a quien quieras. Si has derramado alguna lágrima por amor, pronto recuperarás la sonrisa.

Horóscopo fin de semana Leo

Si hay inconvenientes que están obstaculizando tus planes, tú no vas a descansar hasta superarlos. En el amor, este fin de semana te va a costar implicarte y asumir responsabilidades porque necesitas sentirte libre.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Tendrás una inspiración especial para llevar a cabo algo que tienes en mente y que, por un motivo u otro, todavía no has podido poner en marcha. Puede surgir un viaje inesperado y muy placentero que no debes rechazar.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Con la suerte de cara y siendo tenaz verás que consigues todo lo que te propongas. Atento a alguna relación del pasado que quiere volver a tu vida; debes tener las ideas claras antes de retomarla.