Horóscopo del fin de semana, del 8 al 10 de agosto de 2025: Predicción para todos los signos zodiacales

Llegamos al segundo fin de semana del mes de agosto de 2025 y ya puedes consultar la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 8 de agosto y el domingo 10 de agosto para Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Este fin de semana está marcado por el impacto de la Luna Llena del día 9 de agosto, bajo la constelación de Acuario. El plenilunio de este mes se denomina la luna de Esturión, que se llamaba así al coincidir con la temporada de pesca de este pez prehistórico, ya que la luz de la luna ayudaba a su captura.

Te adelantamos aquí todos los pronósticos del horóscopo del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto de 2025 con el porvenir de todos los signos zodiacales en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

La estimulante energía de la Luna Llena, que tiene lugar en tu signo el día 9, te empuja a apostar fuerte por ti, sin ponerte límites, y te invita a salir, a divertirte, a disfrutar del verano.

Horóscopo fin de semana Escorpio

El ámbito familiar está muy favorecido por energía de la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, y si había tensiones podrás suavizarlas. Este fin de semana puedes recibir una noticia muy agradable.

Horóscopo fin de semana Aries

La Luna Llena, que tiene lugar el día 9, puede traerte reencuentros con personas que hace tiempo no ves. Este fin de semana permítete soñar, ser original, dar rienda suelta a tu creatividad y a tus fantasías.

Horóscopo fin de semana Géminis

La Luna Llena, que tiene lugar el día 9, te va a transmitir empuje y optimismo. Esta Luna también favorece el trabajo, ayudándote a encontrar ideas y a estar al acecho de cualquier oportunidad.

Horóscopo fin de semana Tauro

Gracias a la energía de la Luna Llena, que tiene lugar el sábado, serás muy consciente del gran potencial que tienes y perseguirás tus metas sin tregua. Disfruta a lo grande del fin de semana.

Horóscopo fin de semana Virgo

Puede que estés algo agobiado este fin de semana, pero la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, te aporta sosiego para que el estrés no te pase factura. Puede surgir algo nuevo: una relación, un trabajo o una amistad.

Horóscopo fin de semana Cáncer

La energía de la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, te regenera, te invita a no quedarte estancado en lo ya conocido, a innovar y te ayuda a adaptarte a las nuevas situaciones o circunstancias que se te vayan presentando.

Horóscopo fin de semana Piscis

Llegan nuevos alicientes en el amor. La Luna Llena, que tiene lugar el día 9, despierta tu lado más creativo y potencia tu intuición para que aciertes en las decisiones que vayas a tomar.

Horóscopo fin de semana Libra

El amor está muy favorecido por la Luna Llena del día 9. Si quieres conquistar a alguien no se te resistirá, y si tienes pareja y estáis viviendo un mal momento, apuesta por el diálogo y la reconciliación.

Horóscopo fin de semana Leo

El día 9, la Luna Llena, que tiene lugar enfrente de tu signo, te armoniza para que nada te impida perseguir y alcanzar tus sueños. Este fin de semana te sientes muy seductor.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Gracias a la Luna Llena, que tiene lugar el día 9, que favorece la comunicación y los viajes, puedes llegar a algún acuerdo muy positivo en un asunto del que estás pendiente. Sueños premonitorios.

Horóscopo fin de semana Capricornio

La Luna Llena del día 9 favorece todo lo relacionado con el trabajo y puede traerte ganancias inesperadas. Si necesitas dar un nuevo aire a tu vida profesional, ahora es el momento de lanzarte a por ello.