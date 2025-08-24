El varapalo de la productora de 'Sálvame' a Belén Esteban con este significativo cambio en su sueldo

Si hay alguien que siempre ha sido el gran pilar de La fábrica de la tele, actualmente La Osa Producciones Audiovisuales ha sido Belén Esteban. Desde su fichaje por 'Sálvame' en 2009, la colaboradora siempre ha hablado maravillas de sus 'jefes' Óscar Cornejo y Adrián Madrid.

Y es que Belén Esteban fue de las primeras en firmar un contrato de exclusividad con La fábrica de la tele hace 16 años cuando decidió abandonar 'El programa de AR' para dar el salto a las tardes con 'Sálvame'. Un contrato que se ha mantenido hasta la fecha.

Así, Belén Esteban ha mantenido las mismas condiciones en su contrato desde que acabó 'Sálvame' en Telecinco en junio de 2023. Es decir, estuvo cobrando lo mismo el tiempo que no tuvieron programa y el tiempo que estuvieron en TEN y Canal Quickie con 'Ni que fuéramos'.

Es por ello, por lo que Belén Esteban siempre ha sido la mejor pagada de todos los colaboradores a pesar de estar en una cadena pequeña como TEN y en Canal Quickie. Y también con su salto a TVE con 'La familia de la tele' mientras que otros sufrieron un gran recorte desde lo que cobraban en 'Sálvame' a lo que recibieron por su trabajo en 'Ni que fuéramos'.

Sin embargo, parece que las cosas podrían cambiar ahora que el universo 'Sálvame' volverá a TEN y Canal Quickie a partir del 1 de septiembre con 'No somos nadie', un nuevo magacín de La Osa Producciones Audiovisuales que contará con María Patiño y Carlota Corredera y con Belén Esteban y Kiko Matamoros como colaboradores estrella tras la salida de otros rostros como Lydia Lozano y Chelo García-Cortés.

De esta forma, según ha publicado Informalia, la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid estaría negociando con Belén Esteban un recorte en su sueldo debido al gran fiasco de 'La familia de la tele' y a la nueva situación del equipo con su vuelta a TEN y Canal Quickie donde los presupuestos son muy inferiores a los que tenían en Telecinco y en TVE.

Según el citado medio, la nueva oferta económica de La Osa a Belén Esteban estaría muy por debajo de la que ha tenido hasta ahora y eso no le habría hecho mucha gracia a La Patrona. Pese a ello, parece que las negociaciones entre sus jefes y ella están siendo cordiales y terminará aceptando la rebaja teniendo en cuenta que no tendría ninguna otra oferta para volver a otra cadena.