El actor protagonista de 'Valle Salvaje' que se despide de la serie de TVE tras dos temporadas

'Valle Salvaje' encara ya el final de su segunda temporada en TVE tras saltar por los aires algunos de los secretos que ponen en jaque a sus protagonistas. Y parece que en la tercera temporada uno de los personajes más queridos de la serie no continuará.

Hablamos de Pedrito, el hermano pequeño de Adriana (Rocío Suárez de Puga) y Bárbara (Emma Guilera), que ha estado desde casi el principio de la serie en grave peligro pues en varias ocasiones su tía Victoria quiso acabar con su vida pero al final siempre se arrepentía.

Pues bien parece que ahora Pedrito dejará Valle Salvaje o eso se puede deducir del mensaje que ha puesto Iván Renedo, el joven actor que da vida al personaje más pequeño de la serie, en su cuenta de Instagram. Y es que todo suena a despedida definitiva.

"Últimos capítulos, últimas tramas… Me alegro del impacto social que ha tenido la serie que hace que sus personajes sean eternos en la memoria de todos los que la habéis seguido a diario. Me llevo mucho de Pedrito", escribió el joven actor junto a una imagen en la que se le ve caracterizado como su personaje en 'Valle Salvaje'.

La salida de Pedrito llegaría justo después de que Adriana haya descubierto gracias a Atanasio que las tierras de Valle Salvaje no son propiedad de José Luis (José Manuel Seda) sino que pertenecerían al pequeño de los Salcedo. Un secreto que podría terminar por salir a la luz llevando a los duques a hacer desaparecer al pequeño para siempre.

Cabe decir que la segunda temporada de 'Valle Salvaje' concluirá a finales de agosto con la emisión del capítulo 240. No obstante, los fans de la ficción creada por Josep Cister ('La Promesa') pueden estar tranquilos pues TVE ha renovado la serie por una tercera temporada que será más larga de lo habitual. Y es que como avanzó Ramón Campos, el CEO de Bambú, la nueva tanda de la serie constará de 180 capítulos, es decir 60 más que los que han tenido sus dos primeras temporadas.