Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad', del martes 5 de agosto: Gabriel descubierto y una muerte en ciernes

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María mostraba sus dudas ante Gabriel sobre el sabotaje a Perfumerías De La Reina, pero él le dejaba claro que cuando Brossard compre a la empresa de su familia las acciones de Andrés y Julia se revalorizarán y ella le pedía que vaya con calma y no arriesgue demasiado.

Por otro lado, María no dudaba en presionar a Gabriel para que haga pública su relación con Begoña. Y para tratar de formalizar dicha relación, Gabriel decidía invitar a la enfermera a acudir juntos a una fiesta en el Casino de Toledo y que así les vean en público. Pero ella rechazaba la invitación por miedo a la reacción de Julia y porque no termina de tener claros sus sentimientos.

Digna compartía con don Pedro su preocupación por el sabotaje de Brossard a Perfumerías De La Reina. Y mientras el empresario sigue teniendo achaques en su salud, Digna le dejaba caer que quizás debería dejar su puesto de director y cuidarse pero él no dudaba en rechazar su propuesta y aunque expresaba su malestar porque haya hablado con Luz terminaba accediendo a someterse a un chequeo.

Cristina no dudaba en mostrarse entusiasmada por la propuesta de don Pedro de ofrecerle una parte del porcentaje de los beneficios de las ventas del perfume. Sin embargo, Luis se oponía a esta decisión pues considera que es injusto que solo sea ella quién reciba una compensación y finalmente conseguía que el marido de su madre acepte dividir el 5% de los beneficios entre todo el equipo.

En la tienda, Fina se daba cuenta de que no se le da bien el trabajo del revelado de fotografías y encima la señora Almenar no ha dudado en criticar a Fina como fotógrafa. Mientras, en la cantina, Gaspar se enfrentaba a don Agustín por entrometerse en su relación con Manuela y decidía dar un paso más allá al pedirle matrimonio.

Por último, Marta confirmaba las sospechas de que el sabotaje viene desde dentro de la empresa tras descartarse que fuera por parte de Cobeaga. Tras ello, Damián encomendaba a Tasio que lleve a cabo la investigación. Y Andrés revelaba a Begoña que sospecha que el espía es un trabajador de Perfumerías De La Reina y no dudaba en pensar en su primo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 365 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 5 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 365 de 'Sueños de Libertad' del martes 5 de agosto

Gabriel y María en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio interroga a Luis y a Cristina por el robo de la muestra de Cobeaga tras ponerle al mando de la investigación del sabotaje. Después, Andrés se suma con un creciente interés en saber qué tipo de relación tiene Cristina con Gabriel para despejar las sospechas que tiene sobre su primo. Después, Cristina empieza a sospechar de que el acercamiento que tuvo Gabriel con ella fue para robar la muestra de Cobeaga y decide hablarlo con Andrés.

Claudia no duda en hablar con su tía Manuela sobre su relación con Gaspar y tras sus consejos, ella se arma de valor y visita al dueño de la cantina para revelarle que pese a que no está enamorada de él si que quiere seguir con su relación. Sin embargo, Gaspar, muy decepcionado decide romper definitivamente con ella.

Por otro lado, Joaquín les cuenta a Damián y Marta la decisión de don Pedro de darles un 5% de los beneficios de la venta del perfume a Luis y Cristina. Algo que no hace demasiada gracia a los De La Reina pues creen que es algo que puede perjudicar a la larga. Tras ello, Damián no duda en criticar ante Digna el juego sucio de don Pedro con la medida de los beneficios y ella se muestra firme en su defensa de su marido.

Gabriel siente que Andrés está cada vez más cerca de poder desenmascararlo y no duda en hablar con María y le confiesa además que Begoña rechazó su propuesta de invitarla al casino porque no quería que Julia pueda molestarse. Y María decide hablar con la niña para explicarle la relación que hay entre su madre y Gabriel. Después, Begoña no duda en amenazarla por hablar de su vida privada con su hija.

En casa de los Merino, Gema sorprende a Teo rebuscando en el cajón del dinero y ella se preocupa por las mentiras de su ahijado y la relación que está teniendo con Raúl. Por su parte, Fina sigue muy desanimada tras la opinión negativa de la señora Almenara y planea dejar el mundo de la fotografía y para tratar de levantarle el ánimo y de que no tire la toalla, Claudia y Carmen proponen hacer una exposición con sus mejores fotos. Finalmente, don Pedro recibe las pruebas de su chequeo médico y le confiesa a Luz que sabe desde hace tiempo que padece un cáncer de páncreas y tras dejarlo estar ahora la enfermedad es terminal.