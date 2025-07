Horóscopo semanal, del 28 de julio al 3 de agosto de 2025: Predicción y ranking de los signos zodiacales

Después de despedirnos del fin de semana esta nueva semana decimos adiós al mes de julio y damos la bienvenida a agosto de 2025. ¿Qué van a depararnos los astros en los próximos siete días a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo?

Despedimos julio con el ingreso de Venus, el planeta del amor, el día 31, en Cáncer, y los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- van a ser los más seductores del Cosmos. Estrenamos agosto bajo el influjo del Cuarto Creciente de la Luna en Escorpio, el día 1, y las pasiones dominarán nuestra vida, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

SAGITARIO ARIES LEO ESCORPIO VIRGO CAPRICORNIO GÉMINIS TAURO CÁNCER PISCIS LIBRA ACUARIO

Entérate aquí de los pronósticos completos del horóscopo durante la próxima semana en todos los signos zodiacales, desde el lunes 28 de julio hasta el domingo 3 de agosto de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

El entorno está muy agresivo, pero vas a detectar las traiciones y conseguirás lo que quieres, a pesar de las zancadillas que te pongan. Trata de controlar la rabia e impotencia contra algunas personas. Ahora te conviene más tener paz que razón. Concédete tiempo para ti, ya que el exceso de responsabilidades te está superando y cualquier cosa te puede parecer un mundo.

Horóscopo semanal Escorpio

Despides julio y recibes agosto con la Luna creciente en tu signo, que te protege y hace que te sientas seguro y con confianza para tomar las decisiones que necesitas. Intuyes que estás ante el comienzo de un nuevo ciclo, y así es. La vida va a ser muy generosa contigo. Necesitas viajar y hacer cosas nuevas, y la rutina no irá contigo. Tus días mágicos son el 31 y 1.

Horóscopo semanal Aries

Es el momento de disfrutar con las cosas que te gustan y olvidarte de todo aquello que te ha herido. Deja atrás el pasado, que estás preparado para soltar lastre y vivir nuevas emociones ahora que la vida te sonríe. Algo o alguien por lo que llevas tiempo luchando te puede dar una gran alegría estos días. Tu ánimo positivo y alegre favorecerá las relaciones.

Horóscopo semanal Géminis

Hasta el día 31 tienes al planeta Venus en tu signo y tu vida está muy favorecida. Aún sin proponértelo vas a llamar la atención de los que te rodean y sacarás mucho beneficio de ello. Estarás muy divertido e ingenioso, dispuesto a pasártelo bien. Exteriorizarás tus emociones con naturalidad y conseguirás que los que te rodean se sientan a gusto a tu lado.

Horóscopo semanal Tauro

Con los buenos aspectos que te hace Marte, estás muy activo y es un buen momento para reorganizar tu vida y buscar otras alternativas que te hagan feliz. Tienes mucho talento y debes aprovecharlo. Dar un paso más allá te puede descubrir caminos muy diferentes que te harán feliz. Todo cambio conlleva un riesgo, pero vas a tener que asumirlo y enfrentarte a tus miedos.

Horóscopo semanal Virgo

El planeta rojo, Marte, en tu signo te da alas y mucha energía para que avances de manera significativa en algo importante para ti, sin dejar que nada ni nadie te intimide ni limite. Días divertidos en los que vas a sentir una vibración muy positiva y sonreirás a la vida como hace tiempo no lo hacías. El 26, 27 y 28 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.

Horóscopo semanal Cáncer

No vivas los problemas con tanta intensidad y afróntalos con serenidad porque el día 31 Venus, el planeta del amor, ingresa en tu signo y vas a notar que suaviza las aristas de tu vida para que recuperes la sonrisa y saques el máximo partido a todos tus esfuerzos. Es el momento de abrirte al amor sin reproches y de sentir de nuevo la ilusión.

Horóscopo semanal Piscis

Necesitas afrontar tus asuntos con una actitud más racional y menos emocional porque no puedes permitirte un drama más. No malgastes tus energías en personas ni situaciones que no lo merecen y apártate de las malas vibras para no cometer errores pasados y armonizar tu vida. Fíate de tu intuición; será la mejor protección para tus intereses.

Horóscopo semanal Libra

Estás viviendo cosas tan inesperadas como dolorosas, pero la Luna creciente en tu signo suaviza tus heridas y te puede sorprender con algo esperanzador. Vas a vivir algunos vaivenes en tu vida afectiva que te afectarán, pero también se van a presentar oportunidades para solucionar las desavenencias que te alejan de alguien que quieres. El 29 y 30 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Leo

Has sobrevivido a situaciones complicadas y ahora que el Sol vuelve a dar la vuelta por tu signo podrás ser feliz. No olvides que la tolerancia será la clave para que tu vida se equilibre y se alejen las tensiones. Si tú cambias, todo cambia a tu alrededor. Días favorables para conseguir lo que quieres, para relacionarte, para salir, para disfrutar de la vida.

Horóscopo semanal Sagitario

Con la fabulosa energía astral que estás recibiendo, la vida te va a sorprender con cosas maravillosas, y va a aflorar tu lado más divertido y aventurero, ese que no se detiene ante nada. Tu economía mejora, lo que te permitirá relajarte después de tanta incertidumbre. La Luna creciente te ayuda a consolidar algo que has iniciado recientemente.

Horóscopo semanal Capricornio

Desconecta de situaciones dolorosas del pasado y céntrate en tus objetivos porque los buenos aspectos que te hace Marte te llenan de energía para luchar por lo que quieres y triunfar. Pueden llegar oportunidades de trabajo que mejoren tu economía y te ayuden a demostrar lo que vales. Tu vida social va a depararte alegrías; te notarás más suelto y cariñoso.