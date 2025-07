Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad', del viernes 1 de agosto: don Pedro, enfermo y la derrota de Andrés

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés está muy inquieto por la creciente relación entre Gabriel y Begoña y decidía compartir sus sospechas con Damián. Tras la conversación con su hijo, el patriarca decidía tomar cartas en el asunto y le pedía a su sobrino que se aleje de su nuera pues cree que esa posible relación podría hacer que los cimientos de su familia volvieran a resquebrajarse. Mientras, Gabriel le contaba a María su avance con Begoña después de que ella le besara.

Tras la intermediación de Irene, doña Ana visitaba a su hija Cristina en el laboratorio produciéndose un acercamiento entre ambas. La madre adoptiva le mostraba todo su apoyo a la joven para que se mantenga en el laboratorio y le animaba a que siga buscando su felicidad en el trabajo. Posteriormente, Cristina daba un paso al agradecerle a Irene su gesto con su madre adoptiva y aprovechaba para preguntarle por su padre biológico.

Marta le mostraba a Pelayo las fotografías de Fina y comparte con él la pasión de su chica. Mientras, Claudia, Carmen y Gema conseguían adecentar el trastero de Gaspar para que Fina lo pueda utilizar como sitio para revelar sus fotografías y ella se quedaba sin palabras ante la ayuda que está recibiendo de sus amigas con su nueva pasión. Por su lado, Manuela rechazaba la propuesta de Gaspar de ir juntos a un balneario y el dueño de la cantina se quedaba desconcertado ante la actitud de su pareja.

Cobeaga llamaba muy furioso tras enterarse de que Brossard ha lanzado un nuevo perfume prácticamente idéntico al que Luis y Cristina habían creado para él. Tras ello, Marta, Luis y Joaquín llegaban a la conclusión de que tienen a alguien que les está espiando y saboteándoles. Mientras, Gabriel se mostraba satisfecho al ver que sus planes para acabar con los De La Reina está surtiendo efecto.

Begoña visitaba a Damián por tratar de separarle de Gabriel y saber que pretende y Damián no dudaba en decirle que entiende que rehaga su vida pero le pide a su nuera que no le haga daño a su hijo. Tras ello, Begoña decidía sincerarse con Andrés sobre su relación con Gabriel y él estallaba pues no confía en su primo y en sus intenciones con ella.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 363 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 1 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 363 de 'Sueños de Libertad' del viernes 1 de agosto

Claudia y Raúl en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tras la confesión de Begoña a Andrés sobre su relación con Gabriel la situación entre ellos es muy tensa y la primera en notar que hay mucha distancia entre ellos es María. Después, Begoña le cuenta que ha hablado con Andrés pero le pide calma y tranquilidad.

La crisis en Perfumerías De La Reina es total tras descubrir que Brossard ha lanzado un perfume prácticamente idéntico al que habían ideado para Cobeaga. Tras ello, todos llegan a la conclusión de que tienen un topo pero Gabriel trata de desviar la atención de la fábrica y deja entrever que quizás alguien le robó la muestra al propio diseñador. Y Damián le pide a su sobrino que investigue lo sucedido.

Claudia le confiesa a Manuela lo bien que fue su cita con Raúl y aprovecha para hablar con su tía sobre lo que le pasa con Gaspar después de que él fuera a hablar con ella. Y entonces, ella decide sincerarse sobre sus sentimientos y decide poner fin a su relación con Gaspar. Por su parte, Irene se muestra feliz tras ver que su relación con su hija Cristina está volviendo a su ser y sus avances con Damián van viento en popa.

Paralelamente, don Pedro le propone a Cristina llevarse el cinco por ciento de los beneficios del perfume que ha creado en reconocimiento a su buen trabajo en el laboratorio. Mientras, Luz habla con el empresario para pedirle que acepte someterse a un chequeo médico como le pidió Digna.

Teo conoce a Raúl y ambos se hacen amigos mientras el mecánico le deja al niño que le ayude a reparar la camioneta pero Gema se muestra molesta con que Joaquín haya dejado al niño en manos del ex chófer. Por su parte, Marta decide regalarle una cámara nueva a Fina para fomentar su afición. Y por último, Damián le pide a Andrés que asuma la relación entre Gabriel y Begoña pues la enfermera merece poder rehacer su vida y le deja solo en su guerra con su primo.