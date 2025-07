Justo cuando Montoya ha puesto fecha y hora a su reaparición, que será este lunes a las 20:00 horas en sus redes sociales, Anita Williams se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver' con Joaquín Prat para hablar del punto en el que se encuentra su relación y desmontar la mentira en 'Supervivientes' cuando se dijo que Montoya desconocía que Anita y Manuel iban a participar y viceversa.

La catalana ha reconocido que desde el día del debate final de 'Supervivientes 2025' no habla con Montoya. Precisamente, es desde entonces cuando permanece alejado del foco mediático por prescripción médica.

"A mí me dicen que está algo más tranquilo y hablará de algunos proyectos profesionales. Yo sé que a finales de mes tiene que grabar algunos de los temas musicales que dejó pendientes antes de entrar a 'Supervivientes' y que no ha podido grabar porque está de baja médica. En las próximas semanas, cuando ya reciba el alta, tiene intención de hacer una especie de tour en algunos locales para tocar sus temas en directo y, aparte, tiene sus trabajos de publicidad", ha explicado Kike Calleja.

El periodista, en base a la información a la que ha tenido acceso, ha afirmado que Montoya "quiere enfocarse a su carrera profesional" lejos de la televisión. "Me han dicho que, de momento, televisión nada", ha asegurado el colaborador de 'Vamos a ver'.

"Yo tengo otra forma de gestionar las cosas. Creo que más que sobrepasarle, le vino bastante grande la situación", ha replicado Anita Williams respecto a la postura de su ex tras finalizar 'Supervivientes'. "Él estaba convencido de que iba a ganar", ha apostillado Alessandro Lequio, colocando ahí el origen de su ostracismo.

"No convencido de que iba a ganar, pero es verdad que después de 'La isla de las tentaciones' se vio una parte de él que llega a las personas y te da pena, y en 'Supervivientes' se vio otra cara y no ha tenido tanto apoyo. Y eso es lo que le ha venido grande a mi parecer", ha valorado Anita.

En el plató, rostros como Alexia Rivas han criticado que Montoya haya huido sin hacer un ápice de autocrítica. "Él ha estado realmente superado por el tema personal de lo que ocurrió porque nunca lo superó tampoco y ahí los dos os teníais que haber dado un tiempo", ha rebatido Kike Calleja, siendo de los pocos en empatizar con el sevillano.

"No puedes estar superado cuando te conviene a ti y cuando no te conviene no estarlo", ha sentenciado Anita Williams, que ha procedido a desmontar la mentira en la participación en 'Supervivientes 2025' del triángulo formado por ella, Montoya y Manuel González.

"Yo soy transparente para lo bueno y para lo malo y, si tan superado estaba, él sabía de antes que yo iba a entrar en 'Supervivientes' al igual que sabía que iba a entrar Manuel. Y yo también sabía que iba a entrar él. Entonces, no puedes estar superado solo cuando te conviene", ha destapado la joven. Así, esto contrasta con lo que se dijo en su momento en el programa.

"Yo si estoy tan sobrepasada, no hago canciones riéndome de quien me ha destrozado o no me tomo las cosas con humor cuando me conviene y, cuando no, me aíslo", ha añadido Anita Williams, que, pese a todo, se ha mostrado abierta a ayudar a Montoya cuando lo requiera: "Siempre me va a tener cuando lo necesite en lo bueno y en lo malo. Sí que es verdad que como relación de pareja no lo veo, pero una relación cordial como mínimo sí, y aquí me tiene para lo que necesite".