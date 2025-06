Xabier Fortes desbarata con cinco inapelables frases las palabras que Ayuso ha dedicado a TVE

Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el ojo del huracán por uno de sus discursos. En esta ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid dirigió sus ataques contra RTVE. Pero sus palabras, con datos inexactos, e incluso falsos, han provocado la reacción inmediata de Xabier Fortes, uno de los periodistas estrella de la Corporación.

"Hay periodistas de raza en RTVE que están espantados por la utilización del 'ente público', al más puro estilo chavista. Tienen que aguantar que productoras externas, por supuesto privadas, porque no hay nada que más le guste a Sánchez que el bussiness y la empresa de canapé. Cuantos están en RTVE haciendo negocio mientras hunden la calidad y las audiencias. Siento vergüenza como periodista por lo que están haciendo en RTVE", aseguró Díaz Ayuso.

Tras escuchar estas declaraciones, Xabier Fortes le respondió con contundencia en el programa de 'La noche en 24 horas', que presenta en TVE. El periodista desmintió y corrigió algunos datos del discurso de la presidenta madrileña. Además, comparó Televisión Española con Telemadrid, que sí que la empezó a controlar por completo para sus intereses nada más ganar las últimas elecciones autonómicas por mayoría absoluta.

Xabier Fortes desmonta el discurso de Isabel Díaz Ayuso y señala a Telemadrid

"Señora Ayuso, unas cuantas correcciones o matizaciones. En primer lugar, debería saber que desde hace 20 años RTVE no es un ente público, sino una corporación, que no es lo mismo. En segundo lugar, todas las productoras son privadas. Incluidas las que facturan generosamente con Telemadrid", arrancó diciendo Xabier Fortes.

Acto seguido, dio algunos datos de audiencia para defender la independencia de RTVE: "La 1 de TVE ha conseguido el mejor dato en 7 años y ha sido la cadena generalista que más ha crecido, incluyendo los informativos. En concreto, este informativo ha alcanzado el mejor registro de audiencia de toda su historia. Quizá tenga que ver con que aquí se informa de todo, guste o no guste al Gobierno. Y para comprobarlo, solo hay que echar un vistazo a los minutados de la escaleta de cualquier día de las últimas semanas. O de hoy mismo".

"Por el contrario, y por poner un ejemplo muy cercano, el día que su novio declaraba ante el juez e imputaban a varios ex altos cargos de su administración regional por la gestión de las residencias durante la pandemia, Telemadrid consideró, en su informativo del mediodía, que esas noticias no merecían ir a titulares, aunque sí la crónica de toros y la de fútbol. Visto lo visto, no estaría mal, señora Ayuso, que permitiese en la cadena pública madrileña un consejo de Informativos, como demandan sus profesionales, para garantizar la independencia de sus noticieros y programas de opinión", sentenció Xabier Fortes.