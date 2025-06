Telecinco paga caro las consecuencias de la suspensión de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier

Telecinco decidió cancelar la emisión de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez por la emisión en La 1 de TVE de la gran final de la Champions League que enfrentó al París Saint Germain y al Inter de Milán y que se resolvió con victoria para el equipo francés (5-0).

Así, los espectadores que sintonizaron anoche la cadena de Mediaset se encontraron con que, en lugar del programa de testimonios que conduce Jorge Javier, se ofrecía la película 'Uno de nosotros' en Cine 5 Estrellas; cinta protagonizada por Kevin Costner y Diane Lane.

Sin embargo, Telecinco falló de pleno en su determinación de suspender 'Hay una cosa que te quiero decir' y guardarse la nueva entrega de estreno para la próxima semana. Y es que la película se hundió con un paupérrimo 6,5% de cuota de pantalla, al filo de ser la cuarta opción de la noche.

Al no haber presencia de equipos españoles, el resultado de audiencia no fue muy abultado para la final de la Champions. El partido marcó un 26,3% y 2,6 millones de telespectadores. Después, el post partido registró un 19,4%. Los datos son excelentes pero, a tenor de lo ocurrido con 'La Voz Kids', que no solo resistió sino que además firmó máximo de temporada (13,1% y 1,1M), demuestran que no habrían afectado apenas al talk show de Telecinco.

Al menos, 'Hay una cosa que te quiero decir' no habría descendido a un resultado tan demoledor como el del cine (6,5%). Este tropiezo y las pobres métricas de 'Fiesta' por la tarde, con un 8,7% de share, empujaron a Telecinco a uno de sus peores sábados de la temporada con un 7,3% en el global del día.

Así, el canal pagó caro la decisión de suspender el programa de Jorge Javier Vázquez, ya que, para más inri, el mal promedio de ayer contribuyó a que Telecinco bajara una décima más en el mensual, de un 9,9% a un 9,8%. Se convierte así en el peor mayo de la historia para la cadena de Mediaset frente al récord de temporada de Antena 3 (13,3%) y el 10,4% de La 1, que mantiene la segunda plaza.