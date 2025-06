Laura Cuevas tira por tierra así la victoria de Borja González en 'Supervivientes 2025' y él se revuelve

La victoria de Borja González no ha dejado a nadie indiferente en 'Supervivientes 2025'. De hecho, su elección como ganador ha sido motivo de disputa entre el valenciano y Laura Cuevas, quien no ha dudado en afear y criticar el paso del joven por los Cayos Cochinos. Frente a ello, numerosos compañeros han alzado la voz para refrendar la victoria de Borja González.

Todo ha comenzado tras el pronunciamiento de Laura Cuevas: "Es que ganar 'Supervivientes' no significa tener éxito en el reality. Lo digo por Borja y por otros que han pasado sin pena ni gloria y han ganado. Entonces bueno, pasar de puntillitas y sin brillar... Para superviviente y compañero tenemos a Escassi y no a Borja".

Todo un reproche que ha provocado la carcajada de Borja González. Acto seguido, el ganador de 'Supervivientes 2025' ha comentado: "Que me diga Laura Cuevas que pasé de puntillas cuando me levantaba, si alguien abría el coco, lo abría yo y lo repartía".

En su réplica, Borja González no ha dudado en recordar el pasado televisivo de Laura Cuevas a la que le ha soltado: "Por eso nunca llegas a ningún lado, ni en 'Gran Hermano' ni aquí". "Borja, yo he ganado mucho más en este reality y, ¿sabes por qué? Porque a mí me ha conocido la gente y la gente no tiene ni idea de quien eres tú", le ha arreado la superviviente.

Así pues, el valenciano ha respondido con un golpe bajo: "La gente te conoce porque te clavas tres 'De Viernes!' al salir, por eso te conoce la gente". "¿Los quieres tú los 'De Viernes!'? A mí, para lo bueno o para lo malo, me han conocido", ha añadido a Laura Cuevas frente a lo que Borja González ha concluido: "Créeme que más para lo malo que para lo bueno".