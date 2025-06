Lara Álvarez habla en estos términos de la que es una de las claves del batacazo de 'La familia de la tele' en TVE

Lara Álvarez decidía hace año y medio abandonar Mediaset pese a seguir teniendo contrato de exclusividad con el grupo. Ahora la asturiana da el salto a TVE como presentadora de 'La conexión', un nuevo concurso que previsiblemente tomará el relevo de 'The Floor'.

Su llegada a TVE coincide con la de los que fueron sus compañeros de 'Sálvame' en Telecinco. Por ello, Lara Álvarez se ha pronunciado en un encuentro con la prensa, entre la que estaba El Televisero, sobre el duro momento que atraviesan en 'La familia de la tele' tras no conseguir afianzarse en las tardes de La 1.

De hecho, este martes, 'La familia de la tele' anotaba su segundo peor resultado histórico al marcar un 5,6% llegando a ser sexta opción en su franja quedando incluso por debajo de La 2. Y por ello, Lara Álvarez ha querido dar la cara por sus compañeros dejando claro que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando con las audiencias del programa.

"Tengo un cariño muy especial a 'La familia de la tele'. No he visto las críticas hacia ellos, no sé en qué sentido van, te lo digo de verdad. Estoy desconectada de ese análisis de lo que pasa en los programas de televisión", comentaba la asturiana al preguntarle por las críticas que han recibido en el nuevo magacín de María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua.

Lara Álvarez, tras la crisis de 'La familia de la tele': "Se necesita tiempo para reeducar al espectador"

Eso sí, Lara Álvarez no duda en analizar cuál puede ser el motivo por el que 'La familia de la tele' no cuajado por ahora. "Sí te puedo decir que la televisión está en un momento de cambio y el espectador también quiere ese cambio. Hay que entender que para llegar al producto en concreto se necesita hacer prueba y error".

"Los programas a veces funcionan, y a veces no. Los presentadores o los colaboradores no son los culpables, no dejan de ser parte de generar ese entretenimiento que a veces se acepta y a veces no. Esto es un poco una lotería", añadía al respecto.

Pese a todo, Lara Álvarez ha querido poner en valor el momento que vive TVE y aplaudía la "valentía" de la cadena pública para abrirse a otro tipo de públicos y de formatos. "Está siendo valiente porque no se supedita a un tipo de contenido estricto, sino ofrecer variedad para que el espectador pueda elegir. Y en ese camino de apuesta a veces te sale bien, otras te sale menos bien pero por lo menos tienes un feedback", concluía.

Asimismo, Lara Álvarez no ha dudado en recalcar lo difícil que es hacer televisión por la poca paciencia que se suele tener. "Hay algo en la tele que es matador, cuando quieres reeducar al espectador, se necesita tiempo. Y en la tele no hay tiempo", aseveraba. "Hay programas que con el tiempo cogen audiencia. Hay otros que no se les deja sobrevivir, porque no hay tanta paciencia", añadía.