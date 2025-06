El motivo real por el que Jordi Hurtado abandona 'Saber y Ganar' tras 28 años y el aviso ante su jubilación

Junto a Anne Igartiburu, Jordi Hurtado es el rostro más emblemático de TVE. Y es que no hay nadie que lleve tantos años al frente de un mismo programa como él. Son 28 años ya los que lleva al frente de 'Saber y ganar' cada día en La 2. Pues además hay que recordar que durante los últimos 14 años nos acompaña de lunes a domingo en las sobremesas de La 2.

Por eso, Jordi Hurtado ha decidido echarse a un lado y dejar la versión de 'Saber y ganar' de los sábados y domingos. En su lugar, será Rodrigo Vázquez quien se encargue del célebre concurso los fines de semana a partir de septiembre tal y como han anunciado este jueves en rueda de prensa.

Además, 'Saber y ganar' estrenará en septiembre nuevo decorado y nueva línea gráfica. Y por si fuera poco, la renovada edición de fin de semana añadirá más tensión, con un giro de la mecánica en la que el equipo ganador podrá eliminar temporalmente a un miembro del equipo contrario. Por primera vez en 'Saber y Ganar', uno de los equipos se verá obligado a competir con un jugador menos, y a luchar por su reincorporación.

Jordi Hurtado ha explicado ante la prensa que tenía la necesidad de "bajar un poco la intensidad" del trabajo. "Son muchas horas de grabación y muchos años sin fines de semana. Tengo a la familia desesperada. Tengo ganas de tener un poco más de descanso y tener mayor tranquilidad los fines de semana", explicaba el presentador según recoge El Confi TV.

Jordi Hurtado aclara que fue él quién pidió su relevo a TVE

Rodrigo Vázquez y Jordi Hurtado, presentadores de 'Saber y ganar'

De esta manera, parece que tras catorce años presentando 'Saber y ganar' de lunes a domingo, Jordi Hurtado ha decidido seguir los deseos de su familia y rebajar el ritmo de trabajo. "Son 28 años grabando todas las semanas. Solo paramos para Navidad, Semana Santa y agosto. Es muy intenso. Son jornadas de mañana y tarde. Aunque cada programa dure 45 minutos, siempre hacemos programas especiales. Somos muy de hacer cosas con los concursantes, de celebrar sus logros. El formato lo cambiamos mucho. Eso llega al espectador, que se da cuenta de que has hecho algo distinto", proseguía contando el catalán.

Y es que aunque 'Saber y ganar' se graba, el hecho de que solo falte a su cita con la audiencia durante los días festivos, hace que el ritmo de grabación sea tan elevado hasta el punto de que se graban cinco programas por día. "En el quinto programa de la jornada, los concursantes acaban cazando moscas. Es bestial. Tienen que hacer un gran esfuerzo mental y físico", aclaraba.

En ese sentido, Jordi Hurtado defendía lo complicado que es para los concursantes estar al 100%. "Hay que estar muy despierto, porque el programa tiene que estar bien para el espectador cada día, aunque para nosotros solo hayan pasado 15 minutos entre programa y programa", explicaba.

Por todo ello, Jordi Hurtado ha dejado claro que fue él quien le pidió a TVE poder dejar de presentar los programas del fin de semana. "Como disfruto tanto de este programa y no quiero dejarlo, he sido yo quien ha expuesto el tema. Yo lo he promovido. Me da mucha felicidad que la dirección de RTVE lo haya entendido perfectamente. Incluso ellos me decían que alucinaban con mi capacidad para aguantar tantas horas de grabación", relataba. Eso sí, no quiere ni oír hablar de la jubilación a sus 67 años. "Ahora me toca disfrutar de los fines de semana", sentenciaba.

Y además, Jordi Hurtado está encantado con que Rodrigo Vázquez sea su sustituto en 'Saber y ganar' los sábados y domingos. "Tengo muy buena relación con Rodrigo. Desde el primer día que entró en TVE, vi que era un gran profesional de la televisión pública; capaz de dominar el entretenimiento, el espacio, la comunicación y el género del concurso", confesaba.