Álvaro Muñoz Escassi no deja lugar a dudas con su pronunciamiento tras perder 'Supervivientes 2025' ante Borja

No pudo ser para Álvaro Muñoz Escassi que, pese a arrasar en los juegos de la gran final de 'Supervivientes 2025' y clasificarse para el televoto final, se quedó con la miel en los labios. El exjinete fue derrotado por Borja González, que se proclamó ganador de la edición y del premio de 200.000 euros.

Quedar en segunda posición y ver pasar el triunfo tan de cerca es complicado y, por ello, un equipo de Telecinco preguntaba a Escassi cómo se sentía tras ser subcampeón. "Estoy muy feliz, para mi Borja era el ganador y no lo digo para quedar bien. Había varios concursantes que para mí eran ganadores y entre ellos Borja", ha sentenciado el exconcursante.

Y es que, efectivamente, entre ellos se había forjado una de las mayores alianzas de 'Supervivientes 2025'. "Aparte, el cariño que le tengo después de tanto tiempo. Han sido tres meses y medio sin una sola discusión. Lo adoro. No nos imaginábamos este final y me alegro tanto de que haya ganado él y de que la final haya sido o él o yo. Era la final soñada y estoy muy feliz, lo prometo", ha valorado Álvaro Muñoz Escassi.

Con este pronunciamiento tan contundente Escassi ha roto su silencio, valorando además qué ha supuesto 'Supervivientes 2025' para él: "Ha sido una superación importante y me alegro mucho de haber luchado contra mí mismo. Me quedo con las pruebas, con los amigos que me llevo de esta experiencia y con la dureza. Gracias a ella, valoro más lo que tengo fuera".

Álvaro Muñoz Escassi tiene claro que su experiencia en Honduras durante más de cien días es "de las cosas más duras que he hecho en mi vida". Y asegura que "nunca volvería a hacerlo". Es decir, no volvería a repetir más la aventura de 'Supervivientes'. Recordemos que se trataba de la segunda vez tras su accidentada participación en 2009.

Preguntado por qué habría hecho con el premio de 200.000 euros si lo hubiese ganado, responde cortante: "Eso no lo sabemos porque como no me lo han dado... No lo quiero ni pensar". Eso sí, reitera su alegría por el triunfo de Borja González: "Feliz de que haya ganado Borja, lo juro, me encanta". Precisamente, de su paso por 'Supervivientes 2025' se lleva principalmente a Borja y a Álex Adrover.