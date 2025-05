'Valle Salvaje', avance próximo capítulo del jueves 29 de mayo: la pregunta definitiva de Úrsula a Rafael

Tras la llegada de 'La familia de la tele', las series de la tarde de TVE están sufriendo retrasos en sus horarios. Tras anunciarse que 'Valle Salvaje' comenzaría a las 16:50 horas, la serie pasó a emitirse desde las 17:10 horas. Pero desde esta semana, La 1 ha optado por seguir retrasando aún más la ficción hasta comenzar en torno a las 17:30 horas.

Después de recibir hace una semana a Chiqui Fernández y César Maroto para dar vida a Eva y Amadeo, los nuevos cocineros de 'Valle Salvaje', la serie sumaba este lunes también a otro nuevo personaje que interpretará el actor Rafa Álamos ('La Favorita 1922') para seguir reforzando sus tramas. El joven da vida a Francisco, el hijo de Amadeo que llega con la intención de convertirse en el nuevo mayordomo.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando volvía a tener un desencuentro con Bernardo al ver como defiende a su hijo Leonardo asegurando que no entiende como nadie alaba sus virtudes cuando carece de ellas.

Úrsula le pedía a Rafael que sacara tiempo para pasear juntos por la tarde pues llevan días sin poder estar juntos. Mientras Julio le confesaba a su hermano que no esperaba que su marcha a Francia fuera a ser tan inmediata y a su vez Rafael le decía a su hermano que todo saldrá bien.

Isabel compartía con Luisa sus dudas sobre Francisco, el nuevo mayordomo y que de verdad sea hijo de Amadeo y de Eva por su raro comportamiento. Por su parte, Irene advertía a Bárbara que no debería tratar así de mal al marqués pues es una ofensa y ella le dejaba claro que para ella es un simple invitado.

Después de su último ardiente encuentro en las cuadras, Adriana le pedía a Rafael hablar de su futuro y él le advertía de que no es buena idea y que lo que sucedió fue un error.

Por su lado, Victoria le aseguraba a Mercedes que están alimentando a un monstruo en su guerra por ganarse a Felipe y que al final saldrán perdiendo las dos y que deben llegar a un acuerdo para librarse de él.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 29 de mayo sobre las 17:30 horas antes de 'La Promesa' y tras 'La familia de la tele'?:

Avance del capítulo 177 de 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bernardo le dice a Mercedes que ha llegado demasiado lejos en su cruzada con Victoria para tirar la toalla ahora y le deja caer que hay algo que le está ocultando.

Julio se planta con Adriana y le reprocha que vuelva a ser el hazmerreír de la relación y que lo único que quería era descargar su conciencia. Tras ello, Julio tiene un fuerte enfrentamiento con Rafael diciéndole que si de verdad ama a Adriana lo que tiene que hacer es dejarla en paz y su hermano asegura que es lo que pretende.

José Luis y Victoria tratan de saber si don Hernando tiene alguna preferencia por el sitio en el que sentarse en su boda. Mientras, Francisco le confiesa a Eva que Isabel se ha interesado por su historia familiar y después es Isabel quien le reprocha a Eva que la mintieran cuando les contrató y amenaza con despedirles.

Por su parte, Victoria asegura a Felipe que tras la muerte de Pilara, Mercedes no es alguien de fiar pues no está en sus cabales. Después, Felipe le dice a Mercedes que sabe que no está siendo franca con él mientras que Leonardo le pide a Bárbara que tenga prudencia con su padre.

Finalmente, Úrsula no duda en decirle a Rafael que ha notado que últimamente le evita y está muy distante y le hace una pregunta crucial: ¿Qué soy para usted?