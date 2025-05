Las votaciones de 'Supervivientes 2025' dan un vuelco, hay sorpasso y Manuel González es el expulsado

'Supervivientes 2025' alcanza su décima gala en Telecinco y lo hace con una expulsión determinante para el reality por los nombres de los concursantes expuestos. Si al comienzo de la gala han sido tres lo nominados (Álex Adrover, Manuel González y Makoke), la entrega semanal ha concluido con Manuel González fuera del reality como expulsado definitivo tras un sonadísimo sorpasso.

Nada más comenzar la gala, Jorge Javier ha pausado el televoto y ha conectado con Laura Madrueño. La presentadora ha sido la encargada de reducir el listado de nominados que ha indultado a Álex Adrover al reunir el mayor número de votos a su favor. "Quiero dedicarle esta salvación tan impresionante a todas las personas que le han dedicado un poquito de tiempo a votar en Mitele. ¡No puedo sentirme más afortunado!", ha compartido el primer salvado de la noche.

Tras ello, la expulsión se ha debatido en un intenso duelo entre Manuel González y Makoke. "Uno de ellos pone punto y final a la aventura", ha asegurado la también meteoróloga. Por su parte, Jorge Javier ha tildado de "crucial" la expulsión definitiva del reality que ha tenido lugar en La Palapa.

Como viene siendo habitual, el presentador ha procedido con el cierre de un televoto que conforme ha avanzando la gala se han ido ajustando hasta tal punto que han llegado a estar en un 50,8% y 49,2%. Así pues, los porcentajes han seguido aproximándose: 50,1% y 49,9%.

De hecho, minutos antes de cerrar el televoto, se ha producido el sorpasso al registrar un 49,8% y un 50,2%. No ha sido el único movimiento de los porcentajes puesto que el televoto se ha cerrado cuando uno ostentaba el 50,4% de los apoyos y su compañero el 49,6%.

Manuel González, concursante expulsado de 'Supervivientes'

Con el televoto ya cerrado, Jorge Javier ha dado a conocer el resultado de las votaciones. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea... Makoke", ha comunicado. Unas palabras con las que se confirmaba la marcha definitiva de Manuel González. Cabe destacar que el joven, minutos antes de conocer su expulsión, era felicitado por su padre en directo con motivo de su cumpleaños.

"No me lo creo, ¡muchísimas gracias!", ha exclamado la superviviente salvada. Por su parte, Manuel González ha compartido: "Gracias a todas las personas que me han dado la oportunidad de estar aquí. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible y me he entregado en cuerpo y alma, le agradezco a todos mis compañeros con mis más y con mis menos. Soy un tío que no tiene rencor con nadie y tira para adelante con todo y nos veremos en otra. La vida es así".