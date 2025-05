'Supervivientes' toma la decisión de impugnar la participación de Álex Adrover y le deja fuera de juego

Quedan menos de 48 horas para que los concursantes de 'Supervivientes' hagan frente a una nueva gala en la que se dará a conocer la identidad del líder de cada equipo. Una plaza muy deseada debido a la inmunidad y a la nominación directa de la que disponen los concursantes agraciados.

Antes de que llegue dicho momento, el reality ha organizado una semifinal durante la emisión de la versión 'Tierra de Nadie'. Precisamente durante los últimos minutos de la prueba, la organización se ha visto en un serio aprieto por el que ha tenido que tomar cartas en el asunto siendo Álex Adrover el principal damnificado.

Tal y como ha explicado Laura Madrueño, los integrantes de Playa Furia debían colocarse sobre una estructura en el mar. Agarrados con una soga, los supervivientes han tenido que ejercitar su equilibrio para portar pesados sacos sin tocar la estructura base. Conforme han ido avanzando los minutos, Laura Madrueño ha ido dando indicaciones que han comprometido la estabilidad de los concursantes.

La explicación a la descalificación de Álex Adrover de la prueba de líder

De hecho, han sido muchos los que se han caído y han reducido el número de finalistas a tres: Álex Adrover, Anita Williams y Montoya. Sólo dos podían hacerse con la plaza para la final del juego de líder. Por ello, la presentadora ha complicado aún más la situación pidiéndoles a los concursantes que levantaran una pierna. La primera en caer ha sido Anita Williams.

Sin embargo, desde el plató, Carlos Sobera ha pedido comprobar el resultado puesto que Anita ha sido la primera en levantar el pie y ha caído cuando apenas Álex no había ejecutado la orden de la presentadora. "Yo necesito foto finish", ha remarcado Sobera. Dicho y hecho puesto que en apenas unos minutos, la dirección del reality ha tenido que determinar si Anita Williams puede acceder a la prueba final o no.

Cuando pausas video se ve el mar por el espacio entre el pie de Alex y el palo así que SÍ lo había levantado! Y NO toca la estructura! Tenéis la cara muy dura, hacéis la vista gorda cuando Anita hace trampas. Preferís vender show a supervivencia @Supervivientes #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/ts589kSZbE — Miregascar (@markymirella) May 6, 2025

"Están revisando esa foto finish para que no haya ninguna duda. Súper ajustado, a mí me ha parecido que sí y lo mejor es comprobarlo", ha remarcado la presentadora. Por su parte, Carlos Sobera ha añadido: "Estamos comprobando, no queremos meter la pata, pero juraríamos que Anita toca primero la estructura antes que tú Montoya. No decido yo, deciden los jueces. Esta responsabilidad no la quiero".

Acto seguido, Laura Madrueño ha compartido la decisión de la organización: "Cuando hemos hecho la cuenta atrás Anita y Montoya han levantado el pie y me comunican que Álex no has levantado el pie y además has tocado la estructura". Un argumento que da el pase a la final a Anita Williams y Montoya y que deja a Álex Adrover sin opción. "Pues ya está. Hemos venido a jugar", ha comentado resignado el concursante.