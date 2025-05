Joaquín Prat define en dos palabras lo que Melody hizo con RTVE y una reportera señala algo que no se vio

No hay programa de televisión que no esté comentando la rueda de prensa de Melody en RTVE tras el fiasco en Eurovisión 2025. Entre ellos, 'Vamos a ver' con Joaquín Prat, que ha querido dejar claro lo que piensa de su comparecencia utilizando dos palabras.

"Fue elegante a la par que contundente", ha dicho el presentador de las mañanas de Telecinco. Es la frase que le ha bastado a Prat para calificar cómo vio a la artista andaluza en una reaparición ante los medios de comunicación. "Estuvo maravillosa", ha añadido Adriana Dorronsoro.

Acto seguido, Joaquín Prat ha dado paso a Patricia López, periodista y reportera de 'Vamos a ver', que estuvo presente en la rueda de prensa. La joven ha entrado en plató para contar cómo la vio: "Demostró que tiene una oratoria magnífica y sabía perfectamente lo que tenía que decir".

Y también para transmitir lo que no se percibió en pantalla. "Desde que entró, lo hizo ilusionada, sonriente, la vi tranquila. Pero al principio es verdad, y tengo que ser sincera, que le cortaron un poco lo que ella quería decir, pero luego la dejaron expresarse y estuvo perfecta", ha explicado Patricia.

Después, Joaquín Prat ha puesto a sus colaboradores a opinar. "Fue una intervención maravillosa. Melody no es la del gorila, es una tía listísima y ayer demostró que sabe hablar y defenderse perfectamente", ha apuntado Carmen Borrego.

Por su lado, Antonio Rossi ha dejado una significativa reflexión: "A mí me pareció que estuvo fantástica en todos los sentidos, pero en el fondo me dio muchísima pena. Porque ¿cuántos candidatos han quedado en el puesto 21, 22 o 24? Más de uno. ¿Se han visto en estas circunstancias? No, ninguno. ¿Y esto por qué es? Porque el televoto se lo dieron a Israel. Entonces, Melody se ha visto metida en una movida que no es suya y de la que ayer supo salir de la manera más profesional".