El vaticinio de Joaquín Prat sobre lo que puede suceder con la próxima expulsión de 'Supervivientes 2025'

Joaquín Prat se ha mostrado muy crítico con Montoya tras la última gala de 'Supervivientes 2025'. "Creo que ha perdido la cabeza", ha llegado a decir el presentador de Telecinco sin paños calientes. Lo cierto es que este pensamiento se ha extendido entre quienes al principio apoyaban al sevillano. Su comportamiento está saturando mucho y su imagen se empieza a denostar.

Además, podría correr serio riesgo de expulsión la próxima semana tras unas tremendas nominaciones que se saldaron con él, Anita y Carmen Alcayde como candidatos a la próxima eliminación. Fue el resultado de una gran jugada maestra de Pelayo Díaz, el líder de la noche.

"Uh, interesante eh", ha comentado Joaquín Prat, entusiasmado con que el trío protagonista de la presente edición de 'Supervivientes' se rompa para que se desbloqueen nuevas tramas. "La cara de Carmen fue increíble y yo creo que pensó: 'estoy fuera, me voy a mi casa'", ha señalado Alejandra Rubio, que junto a otros colaboradores ha dado por expulsada a Carmen Alcayde.

"Carmen dirá: 'voy a disfrutar la semana que me queda', pero veremos, veremos, porque la audiencia de 'Supervivientes' siempre nos sorprende", ha apuntado el presentador de 'Vamos a ver', augurando sorpresas la próxima semana. Nada está escrito y el expulsado podría ser el menos pensado.

Montoya tiene un apoyo brutal tras su paso por 'Tentaciones' y podría parecer segura su salvación. Sin embargo, en las últimas semanas se ha granjeado muchas críticas por su actitud y un gran número de detractores. De ahí que Joaquín Prat apunte a posibles sorpresas en el resultado del televoto.

"Carmen ha hecho buen concurso y como concursante ya está amortizada y, al final, nos acercamos a la recta final y se va a tener que ir yendo gente buena", ha opinado Pepe del Real, sugiriendo que entre los tres nominados ella debe ser la nueva expulsada de 'Supervivientes 2025'.

"Carmen está amortizada, pero de Montoya llevamos viendo lo mismo desde el minuto uno. Una cura de humildad le viene fenomenal", ha apostillado Alexia Rivas. "No te olvides de que el 40% de la gala la protagonizó Montoya", le ha replicado Pepe. "Pero no siempre con connotación positiva, porque también nos satura. La cantidad no hace que sea mejor", ha destacado Giovanna González.

Por último, Joaquín Prat ha dejado una reflexión: "Ahora sí que se van a poner delante del espejo. Ellos (Carmen, Anita y Montoya) critican mucho los cambios de actitud de los demás cuando están nominados. Bueno pues ahora que los tres, el trío calavera, está nominado, a ver qué es lo que vemos esta semana".