El Televisero cumple 16 años de vida y renueva su identidad para adaptarse a las nuevas tendencias

2009 fue un año muy especial y fructífero para la televisión nacional. Se aprobó la ley que eliminó definitivamente la publicidad en TVE, se estrenaron las exitosas 'Águila Roja' y 'Los misterios de Laura' en La 1, llegaba el histórico 'Sálvame' a Telecinco o se despedía para siempre una mítica serie como 'Yo Soy Bea'.

Y en el periodismo televisivo digital, para narrar todo aquello, nacía El Televisero, un medio de comunicación especializado en televisión y que rápidamente fue consolidándose como una de las cabeceras más relevantes en este sector, reivindicando la pasión por la pequeña pantalla, de la mano de un periodismo reflexivo, honesto, objetivo, analítico, cercano y comprometido. Además, desde 2019, El Televisero forma parte de El HuffPost, uno de los nativos digitales más leídos de España.

Precisamente, esa pasión por la televisión de la que hablábamos fue la que dio forma e idea al diseño inicial del logo de El Televisero. En aquel momento, la televisión era un electrodoméstico más de la casa y centraba la identidad visual del primer logotipo, a través de la silueta de un televisor clásico, como aquellos que tenían antenas y botones y que hemos visto en tantas series españolas: desde 'Cuéntame', pasando por 'Aquí no hay quien viva', a 'Los Serrano'.

Un logotipo que evoluciona y que potencia el azul y blanco como esencia

Y como todo evoluciona, y en El Televisero también nos hacemos mayores, queremos seguir pegados a la actualidad televisiva dando un paso al frente y renovando nuestra marca más característica. Porque hay hogares que ya no tienen televisores, pero sí televisión. Porque la "caja tonta" se ha multiplicado y ya no solo está en el salón delante del sofá, sino en múltiples pantallas a lo largo de nuestras casas, en forma de móviles, tablets, ordenadores, proyectores y todo tipo de dispositivos.

Esta realidad, una vez más, es la que da forma al nuevo logotipo de El Televisero, justo cuando se cumplen 16 años del nacimiento del portal web y somos más interactivos que nunca. Por ello, la silueta de un televisor evoluciona y se transforma en la silueta de una pantalla rectangular, con una arquitectura más moderna, y que juega con la proporción 16:9, dejando atrás la proporción 4:3 que nos acompaño en las pantallas de los 2000.

Y aunque las pantallas ya no tengan "culo", ni necesariamente mandos, ni antenas, ni pesen unos cuantos kilos, los botones siguen siendo fundamentales, aunque dentro de las propias pantallas. Igual sucede en nuestro logotipo, que deja atrás los botones fijos y simétricos que encontrábamos en los marcos del televisor para situarlos dentro de la propia pantalla, donde ahora se puede leer y ver todo. Porque El Televisero ha ampliado su oferta, ofreciendo información a través de distintos soportes y modalidades.

Ahora, El Televisero puede leerse y también verse. En la web, pero también en las redes sociales: Instagram, Youtube, Facebook, X o Tik Tok, plataformas donde están presentes nuestros artículos, análisis, informes de audiencia y entrevistas. Pero si hay algo en lo que El Televisero va por delante es en las entrevistas en vídeo, logrando ser tendencia en numerosas ocasiones. Por eso, en un año como 2025, que va camino de convertirse ya en el año del apagón, en El Televisero queremos darle más al PLAY que nunca, y que es el nuevo e importante botón que aparece en el renovado logo.

Una fuente y tipografía más juvenil que acercan El Televisero a todos los públicos

El Televisero también actualiza la tipografía del logotipo por sus 16 años, siguiendo el concepto minimalista, con una fuente personalizada basada en líneas redondeadas y curvas más juntas entre sí que potencian su identidad, haciéndola más amable, moderna y cercana al lenguaje visual actual, pero sin perder la esencia de la misma y que la ha hecho reconocible en el sector.

Tanto en el logo como en la tipografía del mismo, el azul y el blanco siguen estando presentes, jugando con el contraste entre ambos. Por su parte, el azul sigue apostando por un simbolismo basado en la confianza, la seguridad, la profesionalidad, la tecnología y la responsabilidad. Además, transmite tranquilidad y autoridad, siendo habitual en entornos corporativos e institucionales. Por ejemplo, Facebook, LinkedIn o en su momento Twitter apostaron por este color.

El blanco, en cambio es también clave en nuestra filosofía de diseño gráfico, al transmitir claridad, limpieza o neutralidad. Además, está muy asociado con el minimalismo. De hecho, en el diseño web, el blanco ayuda a crear una sensación de espacio y orden. Instagram, Youtube o Tik Tok lo incorporan dentro de su paleta de colores como el verdadero icono. Estos dos colores conjugan a la perfección con la nueva identidad gráfica, permitiendo un contraste y cambio de color dinámico entre ambos según lo requiera el logotipo y tipografía.

Una identidad visual dinámica y adaptada a las redes sociales, donde batimos récord histórico en 2025

Esta apuesta por actualizar y renovar la identidad gráfica de El Televisero, basándola en minimalismo, nuevas tecnologías y tendencias llega en un momento clave para la marca. Cuando se cumplen 16 años, El Televisero acumula un total de 375 mil seguidores en redes sociales, siendo actualmente el portal web temático y especializado en televisión con mayor número de seguidores en Instagram y Tiktok, donde concentra casi 200 mil seguidores.

Además, en lo que llevamos de 2025, El Televisero acumula más de 2.2 millones de reproducciones en Youtube, cerca de 15 millones de reproducciones en Tiktok y 130 millones de reproducciones en Instagram, gracias en gran parte al contenido original en forma de clips de entrevistas que hacemos a distintas celebridades: actores y actrices de series o películas españolas, presentadores y presentadores de programas nacionales, así como entrevistas a colaboradores de televisión, directores o concursantes de reality shows. Un récord histórico en alcance e interacción justo cuando las redes sociales y el streaming han puesto en riesgo el consumo televisivo nacional.

En total, El Televisero cuenta en 2025 con cerca de 3 millones de interacciones con la cuenta de Instagram, con más de 2 millones de me gusta y 60 mil nuevos seguidores en lo que va de año. Un verdadero éxito a nivel social tanto para la propia marca como para los distintas cadenas de televisión o plataformas de streaming con las que colaboramos en ruedas de prensa, entrevistas, etc., como son RTVE, Atresmedia, Mediaset, Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Skyshowtime o Max.