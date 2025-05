Cuántos programas tiene en total 'La Noche de los Récords' con Jesús Vázquez en Telecinco y mecánica

Este miércoles 7 de mayo se avecina duelo de estrenos en Antena 3 y Telecinco. Mientras la cadena de Atresmedia lanza una de sus grandes apuestas, 'Traitors España', la de Mediaset hace lo propio con 'La noche de los récords' con Jesús Vázquez y Àlex Blanquer de presentadores.

Participantes asombrosos llegados de distintos países del mundo pondrán a prueba su destreza, fortaleza mental y física, agilidad, reflejos y habilidades para hacer realidad su sueño: conseguir un título de Guinness World Records. Esa es la gran premisa del nuevo programa que Telecinco estrena este miércoles a las 23:00 horas tras 'Supervivientes: Última Hora'.

Previo a su estreno, Mediaset ha presentado todos los detalles de 'La noche de los récords' este martes en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero. "Es un formato que conoce todo el mundo y que levanta siempre mucha curiosidad", empezaba destacando Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset. "Es un gran show para toda la familia y en el que hay mucha emoción y que es muy variado", añadía.

Jesús Vázquez también se atreverá con un récord Guiness

Por su parte, Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones ('Supervivientes', 'La isla de las tentaciones') se mostraba encantado por haber producido un formato de estas características junto a Banijay Italia y Mediaset Italia. "Ha sido una aventura apasionante y es un lujo poder hacer algo así", reconocía. "Hemos intentado hacer un programa en mayúsculas y espectacular visualmente", aseveraba el directivo. Asimismo, explicaba que "es un programa trepidante en el que los récords van muy rápidos y pasamos de uno a otro rápidamente, tiene mucho ritmo".

Para Juan Ramón Gonzalo ha sido un placer poder trabajar con Jesús Vázquez. "He trabajado con muchas estrellas y me faltaba hacer algo con él y ha sido una delicia", confesaba. Sobre el gallego ha destacado que "tiene un papel muy complicado porque además participan personas de todo el mundo hablando diferentes idiomas".

Jesús Vázquez se mostraba ilusionado de poder seguir haciendo proyectos como 'La noche de los récords'. "Me vais a ver haciendo de todo e incluso mi integridad física ha sufrido", aseveraba. "Nunca me ha pasado estar en un plató tan gigante y que haya tanto silencio y es que a veces te quedas sin respiración. He hecho muchos programas de talento pero nunca había visto hacer las cosas que he visto aquí", añadía.

Además, el propio Jesús ha avanzado que él mismo se ha puesto a prueba en 'La noche de los récords'. "Soy el primer presentador de la historia que se presenta a hacer un récord. Ya veréis si lo consigo o no", avanzaba sin querer entrar en detalles.

Por último, Àlex Blanquer, la copresentadora encargada de conducir las pruebas en exteriores en España, ha dejado claro que lo que han vivido en este programa es único. "Nos ponemos mucho en la piel de los participantes porque conocemos la historia que tienen detrás y es muy emocionante y a la vez temeroso porque muchos se juegan la vida", sentenciaba.

¿Cuántos programas son y cuál es la mecánica de 'La noche de los récords'?

En la presentación, Mediaset adelantaba que se han grabado diez programas y en cada uno de ellos veremos entre diez y doce récords. Cada semana, 'La noche de los récords’ recibirá a personas de distintas edades y nacionalidades con habilidades extraordinarias y un sueño en común: conseguir un título de Guinness World Records. Solo los mejores alcanzarán la gloria y entrarán a formar parte del Olimpo de los récords.

En cada programa, Jesús Vázquez y los jueces adjudicadores de Guinness World

Records guiarán a los participantes para conseguir el ansiado título. Para lograrlo, llevarán a cabo un intento oficial bajo la atenta observación del equipo de jueces adjudicadores de Guinness World Records.

Más de una decena de retos tendrán que someterse al juicio final de los adjudicadores, que tras la ejecución de cada desafío decidirán si dan por válido el récord con la mítica frase “You are officially amazing!”. Cada desafío superado conlleva la entrega del anhelado diploma que acredita la consecución oficial del récord demostrando que los participantes con su resistencia y férrea fuerza de voluntad han logrado hacer historia.

La periodista y presentadora valenciana Àlex Blanquer será la encargada de la conducción de las pruebas realizadas en exteriores y grabadas en España. Por su parte, la estadounidense Chloe McCarthy tendrá que certificar, validar y documentar la consecución de los récords en España como jueza adjudicadora de Guinness World Records. Otro compatriota y experimentado adjudicador, Mike Janela, será quien compruebe y verifique, junto a otros jueces, si los participantes que acudan con sus sorprendentes retos al plató de Milán de ‘La noche de los récords’ merecen el deseado título de Guinness World Records.

Los récords del primer programa

Levantar el mayor número de veces 430 kilos en una máquina de viking press será el récord a batir por dos strongmen en duelo en la entrega inaugural de 'La noche de los récords': un bombero húngaro, que con 135 kilos de peso y cerca de dos metros de altura es un de los hombres más fuertes de su país; y un operario de mantenimiento polaco con 150 kilos de peso y 1,95 metros de estatura.

El programa contará también con otros participantes sorprendentes, como un campeón de memoria estadounidense capaz de recordar 310 dígitos en 5 minutos o un poema de 50 líneas en 15 minutos; un experto chino en Kung Fu; y un grupo de varios recordmen indios que ya tienen 7 títulos de Guinness World Records en su haber y desean sumar un nuevo reconocimiento a su palmarés.



Otra de las participantes que aspira a lograr un récord es la madrileña Dori Gómez, una especialista de cine y conductora de ambulancias que intentará llevar a cabo una prueba extrema: atravesar en una moto al menos 12 barreras en llamas.