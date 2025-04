Mario Vaquerizo tiene que aclarar en 'Tardear' lo que ha soltado sobre su orientación sexual

Si hay algo que ha acompañado siempre a Mario Vaquerizo es los comentarios sobre su orientación sexual tras ser un hombre que tiene pluma y que viste con tacones en sus actuaciones con las Nancys Rubias. No obstante, el cantante siempre se ha declarado heterosexual tras llevar 26 años casados desde que se dieron el sí quiero en Las Vegas.

Sin embargo, recientemente Mario Vaquerizo ha dado una entrevista a Uppers, el portal de Mediaset, en el que asegura que aunque en la práctica es heterosexual en la teoría es bisexual. Unas declaraciones que han dado que hablar y sobre las que se ha pronunciado este martes en 'Tardear'.

"El titular yo creo que está muy bien reflejado", aseveraba de primeras Mario Vaquerizo cuando sus compañeros le preguntaban. "Vamos a ver que yo es que no tengo ningún problema en reconocer los chicos que me parecen guapos e incluso me pueden gustar físicamente. Otra cosa es que tú cuando tienes la duda de si realmente te gustaría ese hombre pues tú se lo dices a tu chica y Olvido me dice tú piensa en la situación amorosa y si te excitas es que realmente te gusta, sino te excita es que sabes apreciar su físico y ya", explicaba.

Tras ello, Luis Pliego le preguntaba si se había besado alguna vez con algún chico y Mario Vaquerizo respondía que continuamente aunque solo picos. "¿Y acostarte?", repreguntaba Leticia Requejo. "No acostarme no y si no te lo diría. Yo no tengo ningún problema en hablar en femenino, ponerme los cardados. Y que se suele ver femenino que te guste un hombre y no tiene por qué, yo si me acostara con un hombre me gustaría que fuese un hombre de verdad no una mariquita con la ceja depilada", trataba de exponer.

Después Leticia Requejo le preguntaba al colaborador de 'Tardear' si él cree que la bisexualidad va acompañada del vicio como mucha gente cree. "La bisexualidad está muy condenada porque yo comparto la vida con muchos maricones, todos mis amigos son maricones y lo digo con acento en la o sin afán de insultar. Y muchas veces porque tu tengas pluma o hables en femenino o como te guste maquillarte dicen uy algo hay", proseguía diciendo.

"La bisexualidad yo creo que es la opción sexual más perfecta. A mí me encantaría ser bisexual porque me gustan las chicas guapas y los chicos guapos", añadía. "¿Pero entonces eres bisexual de pensamiento?", se interesaba Frank Blanco sin entender realmente lo que decía su colaborador. "En teoría porque la teoría no tiene nada que ver con la práctica, a mí me encantaría ser bisexual. Conozco mucha gente que es bisexual a las que les cuestionan. Tenemos que entender que hay una opción que va más allá de la heterosexualidad y la homosexualidad y que la bisexualidad también existe. Yo no lo digo por aleccionar a nadie pero a veces me dicen chicos que no tienen nada que ver con este mundo que pues que ven a tíos que les parecen guapos y no me atrevo a decirlo porque van a pensar que son maricón y no pasa nada", sentenciaba.

"Pero no hay nada que aclarar. Si fuese bisexual lo diría y como todo el mundo piensa otra cosa...", añadía antes de que Verónica Dulanto le cortara y no pudiera seguir hablando porque se marchaban a publicidad y a la vuelta retomaban con otros temas.