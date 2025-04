Laura Escanes paralizó 'Universo Calleja' con su revelación inédita sobre su relación con Risto

Este miércoles 16 de abril, Telecinco emitió una nueva entrega de 'Universo Calleja' en la que Jesús Calleja viajó con Santiago Segura, Laura Escanes y José Mota a Egipto. En primer lugar visitaron el interior de la Gran Pirámide de Keops a puerta cerrada. Lo hicieron acompañados del egiptólogo Tito Vivas.

Todos ellos visitaron la Cámara del Rey e incluso accedieron reptando por los pasadizos de la pirámide hasta la Cámara Subterránea, un recinto que por lo general está vetado hasta a los arqueólogos más reputados. Por lo que supuso para ellos una experiencia única e inolvidable.

El viaje continuó en Luxor, conocida como la ciudad de los grandes templos. Allí se encontraron con Mercedes Milá. Sin embargo, lo más impactante de este viaje fue la gran revelación que hizo Laura Escanes a Jesús Calleja y que le dejó conmocionado. La influencer le contó que, durante el viaje que hicieron juntos a Sudáfrica en 2017, y al que también fue su por entonces pareja, Risto Mejide, sufrió un aborto.

Antes de esta confesión, el presentador le pidió permiso para serle sincero sobre lo que sintió en aquel viaje: "Cuando te vi con 20 años te vi distante, como un poco perdida. Como que no hubo una conexión". Fue entonces cuando ella le reconoció que "estaba pasando un momento personal un poco complicado. No estaba bien ni personal ni físicamente". Y, aunque dudó sin contarlo o no, finalmente se sinceró con el montañero leonés.

Laura Escanes se sincera sobre su aborto: "No estaba preparada"

"Estaba pasando por un aborto, no dejaba de sangrar y no podía dormir en un sitio sin baño. Por eso cuando Risto pedía lugares con comodidades lo hacía por mí. Para protegerme", explicó Laura Escanes. Palabras que dejaron en shock a Jesús Calleja, quien se limitó a decir: "Lo estuviste viviendo allí y no nos enteramos de nada".

A la pregunta del presentador de si fue "aborto natural o provocado", la joven explicó que "yo decido abortar, soy proaborto. Tenía 20 años, no estaba preparada ni mental, ni físicamente, ni económicamente… Fue muy duro decidirlo porque para mí Risto era el amor de mi vida. Lloraba, me arrepentía, o no. Era muy joven, demasiadas emociones, estaba muy disociada. Tengo incluso lagunas".

"El otro día pensé en si contarlo o no, y después me pregunté '¿y por qué no?' No es nada malo, no tengo que avergonzarme", aseguró Laura Escanes. Ante semejante alarde de sinceridad, Jesús Calleja le agradeció sus palabras, aunque lamentó no haber sido conscientes para poder haberles hecho las cosas más fáciles. "Ahora estoy feliz. Me he priorizado mucho, a mí y a mi hija, sé poner límites", sentenció la influencer, que tiene una hija, Roma, junto a Risto Mejide.