Laura Escanes se atreve a denunciar lo que está pasando con Lalachus antes de las Campanadas

El próximo 31 de diciembre, Laura Escanes y Miki Núñez repetirán como presentadores de las campanadas de TV3. Por tal motivo, ambos visitaron este sábado, 21 de diciembre, el programa 'Collapse', de la cadena pública catalana.

La influencer y el cantante protagonizaron una divertida charla con el presentador del espacio, Ricardo Ustrell, en la que hablaron sobre cómo se enfrentan a la gran noche. Ella se mostró visiblemente nerviosa ya que, según reconoció, aunque ha participado en varios programas televisivos, sigue pasándolo mal ante las cámaras.

Mientras que Laura Escanes y Miki Núñez repiten como presentadores de las campanadas de TV3, TVE ha optado por dos rostros totalmente nuevos en estos menesteres. Tras el éxito cosechado por 'La Revuelta', la cadena pública ha elegido a David Broncano y su colaboradora estrella, Lalachus, como conductores de la retransmisión de las Campanadas en La 1.

Laura Escanes sale en defensa de Lalachus

A raíz de esto, Lalachus ha tenido que soportar numerosos comentarios de odio, machistas y gordófobos, a través de las redes sociales. Mensajes fuera de lugar y totalmente intolerables que han sido muy criticados por Laura Escanes en el programa de Ricardo Ustrell. "No hay críticas si hay alguien más gordo. No hay críticas al hombre, siempre va hacia la mujer. Esto es una reflexión que a lo mejor tendríamos que hacer entre todos", ha comentado la influencer. Unas palabras con las que se mostró totalmente de acuerdo Miki Núñez.

Además, la exconcursante de 'El Desafío' también ha destacado la importancia de que haya diversidad en la televisión, y sobre todo en la pública: "Me alegro mucho de que Lalachus esté [en las Campanadas]. Me gusta que haya mujeres como ella que digan 'escucha, qué pasa'. El otro día vi un vídeo en el que decía que era su cuerpo, que es el único que tiene. No tiene otro. ¿Qué hace, se lo cambia? No puede. Creo que las cosas que vamos haciendo… Quiero pensar que ayudan un poco a la sociedad", sentenció Laura Escanes.