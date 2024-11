El sueldo que Belén Esteban cobra en el nuevo 'Sálvame' tras su despido de Telecinco

Continúa el tour de Belén Esteban por diferentes cadenas de televisión para promocionar 'Ni que fuéramos'. Tras visitar 'La revuelta' en La 1 y 'El Hormiguero', en Antena 3, este sábado 9 de noviembre acudió a 'Col·lapse' de TV3 donde, entre otras cosas, reveló cuánto cobra en el programa de Ten.

Aunque reconoció que en Telecinco estaban "en lo más alto", Belén Esteban se muestra muy optimista de cara al futuro. "'Ni que fuéramos' es un programa pequeño, pero poco a poco estamos subiendo", confesó la colaboradora a Ricard Ustrell, el presentador del espacio. Este, quiso saber si, debido a que es un formato más modesto que 'Sálvame', está cobrando menos que lo que se embolsaba en Telecinco.

Tan sincera como nos tiene acostumbrados, la de Paracuellos dejó claro que "a mí nunca me rompieron el contrato que tenía. Yo con Fabricantes Studio tengo un contrato cerrado y tengo exclusividad con ellos". Sin embargo, no conforme con esta respuesta, el catalán insistió: "¿Cobras lo mismo que cobrabas en Telecinco?". Ante esta pregunta, la colaboradora le recordó que su sueldo antes no lo pagaba Telecinco, sino la productora para la que trabajaba, La Fábrica de la Tele.

Bélén Esteban se niega a desvelar cuánto cobraba en Telecinco

"Entonces cobras lo mismo antes que ahora", insistió el comunicador. "Tengo el mismo contrato, gracias a Dios", sentenció Belén Esteban. El presentador también quería saber cuánto podía ganar su invitada en esta etapa en Telecinco, algo a lo que ella se negó a contestar, limitándose a decir que antes se ganaba más que ahora. "¿Más de 50.000 euros?", preguntó Ustrell. "No voy a decirlo", sentenció ella, aunque dejando entrever que habría cobrado más. No obstante, también confesó que, en la última etapa del 'Deluxe', no disponían de mucho presupuesto. "Ahora todo el dinero se lo está llevando '¡De Viernes!'", bromeó a modo de dardo la colaboradora.

En otro orden de cosas, Ricardo Ustrell también le preguntó por 'Los sabores de la Esteban', su empresa de gazpachos y patatas fritas. Para sorpresa de todos, Belén reveló que había vendido su empresa de gazpachos, y que quería hacer lo mismo con la de patatas fritas, ya que no está de acuerdo con el hecho de que los supermercados ganen más que los empresarios.

"Yo ponía un precio fijo y cada supermercado ponía el precio que quería. Yo quería que mi gazpacho lo comprara todo el mundo", aseguró Belén Esteban. Otro de los motivos por los que ha puesto en venta sus empresas es que, al trabajar en televisión, no tenía tiempo suficiente para gestionar la empresa. Aunque ha dejado claro que no se ha arruinado, ya que ha cerrado con ganancias.