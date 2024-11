Belén Esteban no se corta un pelo y lanza esta severa advertencia a Diego Arrabal en directo

Este martes, 5 de noviembre, Belén Esteban ha decidido romper su silencio sobre los rumores que circulan sobre una posible crisis con su marido, Miguel Marcos. Ha sido Kiko Hernández el que, en 'Ni que fuéramos', preguntó directamente a su compañera por estas especulaciones. Como viene siendo habitual, ella ha respondido con total sinceridad y, además, ha señalado a Diego Arrabal como el culpable de esas habladurías sobre su matrimonio.

Harta de que siempre se cuestione sobre su pareja, Belén Esteban ha lanzado un contundente mensaje, en tono amenazante, al paparazzi: "Diego Arrabal se encargó de hacer eso. En vez de hablar de mí, tendría que hablar sobre su matrimonio". Además, la colaboradora también ha aprovechado la ocasión para abordar otro tema que igualmente ha sido tratado por el fotógrafo: el destino de su herencia.

Mirando a cámara y visiblemente enfadada, la de Paracuellos le ha dejado claro que hay cosas por las que no piensa pasar. "Otra cosa, Diego Arrabal, no hables de mi herencia. Habla tú de tu herencia, tú tienes un hijo, se lo dejarás a tu hijo, ¿no?", le ha espetado la colaboradora. Y le ha pedido que deje de hablar sobre ella, ya que tanto ella como algunos de sus compañeros podrían poseer información personal sobre él.

Belén Esteban estalla contra Diego Arrabal: "Me tienes hasta aquí"

"Llega un momento en el que me tienes hasta aquí. Deja de hablar de nosotros, habla de ti. Como dijo el otro día Kiko Hernández: 'Estamos calladitos, pero sabemos mucho'. Así que no provoques, ¿vale? Sabemos muchas cosas de ti. Déjanos en paz, déjanos trabajar. Yo ya no me corto un pelo", ha proseguido Belén Esteban.

Por último, la colaboradora ha vuelto a resaltar el valor que tiene su familia en su vida, dejando claro que, en caso de que le ocurriera algo, su hija Andrea sería la principal beneficiaria de su testamento. "¿A quién quieres que deje mi herencia? Desde luego mi marido no se va a quedar solo, porque se va a quedar con lo que yo más quiero, que, ¿sabes quién es? Mi hija", ha sentenciado.