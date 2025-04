'La Promesa', avance capítulo del miércoles 2 de abril: La pillada a Leocadia y sus pretensiones

La inesperada noticia sobre la muerte del doctor Gamarra ha dejado helados a todos en La Promesa, pero sobre todo a Curro, que intuye que hay algo más detrás. No es una muerte natural, está convencido de que es un crimen. La versión oficial de la Guardia Civil es que tuvo un accidente con el vehículo y se estampó contra un árbol.

Pero Curro sospecha que ha sido víctima de la misma persona que acabó con la vida de Jana para borrar cualquier rastro de pruebas. Curro no lo sabe pero en su última conversación con el médico, en la que éste no descartó la posibilidad de que hubiera existido una intervención para provocar el empeoramiento de la difunta, alguien les escuchó. Y ese alguien fue el asesino, que más tarde podría haber decidido actuar para evitar que el doctor se convirtiera en un problema.

Ana empieza a apoyar a María tras enterarse de su situación tan dramática, y Santos descubre la afinidad entre su madre y la doncella. Generosa no ha sido nunca Petra, que sigue firme en su intención de despedir a María Fernández. Rómulo, con la ayuda de Ricardo, toca todas las puertas para intentar revertir la situación de la criada. No se va a rendir, pero no parece lograrlo.

Mientras, Catalina no cede en su posición con Adriano, pero Martina no se rinde e insiste a su prima en que dé al muchacho la oportunidad de explicarse. Explicaciones buscan todos ante la llamativa alianza entre Petra y Leocadia, que despierta inquietud en el servicio, sobre todo entre Rómulo y Ricardo.

Tras la misteriosa muerte del doctor Gamarra, Curro busca poner nervioso al asesino, que sería el mismo que mató a Jana, y Pía le dice que no es prudente. En el punto de mira está Lorenzo, sobre el que recaen sospechas, lo que no sabe Curro es que tanto agitar el avispero puede ponerle en serio peligro.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 568 del miércoles 2 de abril

Alonso pilla a Leocadia deambulando por la habitación de la marquesa en mitad de la noche y esta se las ingenia para acabar instalándose ahí. Sus pretensiones son claras: ocupar el trono de Cruz y hacerse con el poder. Su influencia crece a pasos agigantados.

Mientras tanto, el marqués sigue muy preocupado sin saber dónde está su hijo realmente y este se despide de los ancianos, Antonio y Ñica, y emprende el viaje de vuelta a La Promesa con otros aires distintos.

Como Martina está tan ocupada con las gestiones de la finca, Jacobo se aburre y Leocadia propone hacer un picnic, que organiza Curro, que cada vez está más implicado en su afán por "agitar el avispero". Y esas pretensiones le colocan muy cerca de la boca del lobo e incluso de... ¿la muerte?

Los mayordomos advierten a María Fernández de su delicada situación y esta da por hecho que la van a echar de La Promesa. Teresa intenta que Petra cambie de opinión, sin éxito. Y los esfuerzos de Rómulo parecen caer en vano.

Lope engaña a Antoñito y le dice que está en la casa del párroco. Vera acuerda ayudar a cuidarle. Y Pía está molesta con María Fernández por ir diciendo por ahí que Ana es una buena persona y Ana sigue acercándose al mayordomo.

Por último, Catalina está muy tranquila porque no ha vuelto a tener noticias de Adriano tras su última e inoportuna visita, pero se lleva una gran sorpresa cuando aparece de nuevo con una propuesta de boda.