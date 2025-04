La nueva vida de Priscilla Delgado a los 23 años: de ser la niña de 'Los Protegidos' a su salto a Hollywood

El mundo de la televisión es muy caprichoso, y hoy en día, gracias a las redes sociales, se entretejen curiosas colaboraciones que, sobre el papel, no dejan de ser sorprendentes. Si David Bisbal ha cantado con Miley Cyrus o Elsa Pataky está casada con Thor, ¿cómo no vamos a imaginarnos a una de las niñas de 'Los Protegidos' en una serie con Zendaya? Y es que Priscilla Delgado es uno de los fichajes confirmados para la tercera temporada de la multipremiada 'Euphoria', de HBO. Un nombre que no esperábamos ver, pero tampoco el de Rosalía, que también estará presente en los nuevos episodios de la serie creada por Sam Levinson.

'Los Protegidos' se mantuvo en antena entre 2010 y 2012. Creada por Ruth García y Darío Madrona, traía a España el mundo de los superhéroes en el seno de una familia atípica, los Castillo Rey, con Antonio Garrido como patriarca de varios niños con poderes. Y, entre sus protagonistas, encontrábamos a actores como Mario Marzo, aunque últimamente esté un poco alejado de la ficción, y al que hemos visto recientemente en varios podcasts o en 'Bake off', ganando su segunda edición. También a Lucho Fernández, que participó en 'Mar de plástico', 'Cicatriz' o en la reciente 'La Favorita 1922'; Ana Fernández, que daba vida en la serie a la joven Sandra, con la facultad de alterar el campo eléctrico de todo lo que le rodea. O Priscilla Delgado, que con tan solo 8 años, enamoró a la audiencia con el personaje de Lucía.

'Los Protegidos', una de las míticas series de Antena 3.

'Los Protegidos' tuvo una media cercana a los tres millones de espectadores y un 16,1 % de cuota de pantalla. Y es que esos datos se mantuvieron hasta el final de la serie, con picos del 19,6% de cuota y un último capítulo con cerca de dos millones y medio de espectadores. Así que Priscilla Delgado tuvo un inicio de carrera envidiado por todos. Una plataforma increíble, porque de ese ese momento su carrera no hizo otra cosa que subir. Primero siendo chica Almodóvar en la película 'Julieta' o participando en 'Amador' de Fernando León de Aranoa o 'Abracadabra', de Pablo Berger. Pero lo que lo ha cambiado todo fue su viaje a Estados Unidos.

La joven actriz decidió irse a vivir allí a completar sus estudios y a perseguir su sueño. Estuvo a punto de ser Max en la serie 'Stranger Things' (al final el papel recayó en la actriz Sadie Sink). Y co-protagonizó la serie de Prime Video 'A League of their own', remake del clásico de los 90 'Ellas dan el golpe'. "En Hollywood todo es más a lo grande y todo es más impersonal. Da un poco miedo, sobre todo si tienes 17 años y te encuentras con tanta gente en una audición mirándote, como me pasó en mi último casting", comentó en una entrevista para Cinemanía.

😳 PRISCILLA DELGADO (Lucía de Los Protegidos) junto a ZENDAYA en el set de la 3ª temporada de ‘Euphoria’ pic.twitter.com/8WH9mfbI4S — Pop Up Mag (@popup_mag) February 28, 2025

Y ahora es uno de los flamantes nuevos fichajes de la tercera temporada de 'Euphoria', la serie que coronó a Zendaya como un icono de su generación. Entre medias, protagonizó en Netflix el slasher 'El club de los lectores criminales' y, mientras termina sus estudios en The Lee Strasberg Theatre and Film Institute y en la American Academy of the Dramatic Arts, Priscilla Delgado sigue haciendo crecer su carrera más y más. Pero no es la única actriz que ha decidido probar suerte en Estados Unidos.

"Ana de Armas ha supuesto una inspiración tremendamente increíble", confesó en una entrevista para Cinemanía. "Ha roto una barrera al interpretar posiblemente al icono americano y de la cultura universal como es Marilyn Monroe, y la verdad es que es muy inspirador que haya sido una mujer latina que haya llegado a Estados Unidos hace unos años y siga trabajando su acento".