La nueva vida de la actriz Ana Fernández: de protagonizar 'Los Protegidos' a su tragedia personal

Antena 3 tiene en su haber varias de las series más importantes de la historia reciente de nuestro país. Ya ni siquiera pensando en la década de los 90 con clásicos como 'Farmacia de guardia' o en los 2000 con series como 'Física o Química' o 'Compañeros'. Si no títulos más recientes como 'Los Protegidos', que se mantuvo en antena entre 2010 y 2012. Creada por Ruth García y Darío Madrona, traía a España el mundo de los superhéroes en el seno de una familia atípica, los Castillo Rey, con Antonio Garrido como patriarca de varios niños con poderes.

'Los Protegidos' tuvo una media cercana a los tres millones de espectadores y un 16,1 % de cuota de pantalla. Y es que esos datos se mantuvieron hasta el final de la serie, con picos del 19,6% de cuota y un último capítulo con cerca de dos millones y medio de espectadores. Además, ayudó a lanzar las carreras de Mario Marzo. Aunque está un poco alejado de la ficción, le hemos visto en varios podcasts o en el reciente 'Bake off', ganando su segunda edición. También la de Lucho Fernández, que participó en 'Mar de plástico', 'Cicatriz' o en la reciente 'La Favorita 1922'. Y también la de Ana Fernández, que daba vida en la serie a la joven Sandra, con la facultad de alterar el campo eléctrico de todo lo que le rodea.

Ana Fernández, nacida en Madrid, ya había debutado en el mundo televisivo con 'Cuestión de sexo', la serie de Cuatro creada por David Fernández, David Abajo y Ramón Tarrés. En ella compartió rodaje con Willy Toledo, Adrià Collado o Pilar Castro. Pero su gran oportunidad le llegó con la serie de 'Los Protegidos'. Con tan solo 20 años, se convirtió en una de las protagonistas de la ficción de Antena 3 y su personaje se mantuvo hasta el final. Y además participó en la serie secuela diez años después. "Con proyectos que han marcado tanto en tu carrera a nivel personal no puedes decir que no estás", confesó en una entrevista para El Televisero.

Ana Fernández y Lucho Fernández, en 'Los Protegidos'.

Pero es que ese regreso se va a dar una vez más en un futuro cercano, ya que la actriz comentó recientemente en Pasapalabra que ya se estaban escribiendo los guiones. "¡Vuelve 'Los Protegidos'! Tengo muy poca información, pero creo que están escribiendo y sé que en breve empezaremos a rodar. La familia Castillo vuelve a Atresplayer, otra vez". Aunque su carrera no solo se ha centrado en la peculiar familia de inadaptados con superpoderes. Porque después dio el salto a la diaria 'Amar es para siempre', donde estuvo en más de cien episodios dando vida a Carlota Hidalgo.

"Pensé que me iba a impactar más, pero me he adaptado muy bien. Al rodaje, sobre todo, hay que venir con el guion aprendido y con las cosas muy claras, y a mí me gusta trabajar así también". Así habló en Diez Minutos sobre su fichaje por una de las diarias más famosas de nuestra historia reciente. Tras su paso por la ficción de Antena 3, coprotagonizó la primera ficción de Netflix España, 'Las chicas del cable', y es uno de los seis personajes que estuvo presente en todos los episodios hasta el final.

La muerte de su pareja

Pero si hubo un evento en su carrera que trastocó todos sus planes, ese fue el trágico fallecimiento de su pareja, el cámara Santi Trancho, en un accidente de moto, en 2015. Trancho había trabajo en programas como 'Frank de la jungla', y su accidente mortal sorprendió a todos de un día para otro. Ana Fernández, durante esta última década, no ha querido hablar mucho sobre el tema. Solo lo ha hecho abiertamente por primera vez en el pasado festival de cine de Málaga. "Jamás he vendido nada, jamás he hablado de nada porque creo que he estado siempre en un lugar de mucha protección y han querido que lo hiciera", ha explicado a Europa Press.

"En estos 10 años, ha habido tantísima gente que me ha escrito y que me sigue escribiendo porque están o han estado en situaciones similares a la que viví yo. Ya que lamentablemente, los accidentes siguen ocurriendo". Así quiso contar en Cadena 100 cómo ha vivido este luto y, sobre todo, ese escrutinio inmenso de la gente y de la prensa del corazón, que llegaron a criticar que tuviera una nueva pareja en tan poco tiempo. Todo esto le provocó una gran crisis de ansiedad que hizo que la actriz recurriera a ayuda profesional.

'Amar es para siempre', otro de los grandes proyectos de Ana Fernández.

“Estoy en un momento en el que me importa más trabajar para vivir que vivir para trabajar. Mi vida personal no ha sido fácil, y lo que quiero ahora es disfrutar de los espacios de tiempo sin rodar. Acepté hace mucho tiempo que entre proyecto y proyecto hay pausas. Sobretodo cuando haces personajes protagonistas. Así que me dejo llevar por lo que me haga más feliz y sobre todo por lo que me haga sentir con mi ética tranquila”. Ana Fernández se ha sincerado recientemente con la revista ¡Hola! “En pocos años me han pasado cosas trascendentales que he ido sorteando, pero que, al final, tienes que sopesar y colocar. Y eso te lo da el tiempo. Así que volví a terapia y di la bienvenida a mi vida a la ansiedad”.

Con estas palabras, Ana Fernández ha querido destacar la importancia de cuidar nuestra salud mental y, sobre todo, que personajes públicos hablen abiertamente sobre ello. Ahora, la joven actriz está en una relación desde 2015 con Adrián Roma, integrante del grupo Marlon. Y junto a él han iniciado un peculiar negocio de barcos en Mallorca. Ha creado Bonawa, una empresa dedicada al alquiler de barcos en Mallorca que destaca por su enfoque pet-friendly.

Además, no deja de lado el mundo de la interpretación. Porque no solo volverá en el regreso de 'Los Protegidos', sino que también la hemos podido ver recientemente en 'Desde el mañana'. La ficción de Disney Plus junto a Álex González o Marta Hazas.