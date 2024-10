El actor Mario Marzo desvela cómo llegó a perder todo el dinero ganado en ‘Los Protegidos’

Mario Marzo ha desvelado uno de sus momentos más difíciles en el terreno económico durante el último episodio de ‘¿Quieres ser mi amigo?’. El actor ha reflexionado en el podcast que presenta junto a Dane Rivarola sobre cómo perdió todos sus ahorros de su trabajo en la serie ‘Los protegidos’ de Antena 3 a raíz de una mala inversión en una marca de moda. El pianista no ha dudado en confesar los mayores errores de los que se arrepiente de esa época.

Lejos quedan atrás los años de Marzo como un ídolo adolescente en la pequeña pantalla, pues durante los últimos años el actor se ha centrado más en su faceta de comunicador. Primero, como colaborador en el magacín de Prime Video ‘OT Al día’, y al mismo tiempo en su podcast ‘¿Quieres ser mi amigo?’, en el que ha reflexionado sobre sus errores del pasado durante su última entrega.

Mario Marzo recuerda su fracaso empresarial con el que perdió 43.000 euros

Mario Marzo recordó junto a su compañero de Podimo algunos de los caminos profesionales que intentó seguir una vez que sus días en ‘Los Protegidos’ tocaron fin. Y precisamente, todo el dinero que ahorró durante su etapa en la exitosa ficción de Antena 3, se esfumó rápidamente en uno de sus proyectos empresariales posteriores. Fue ahí cuando confesó el fiasco que resultó su trabajo al frente de la publicidad de ‘9 The Brand’, una marca de ropa.

Mario Marzo y Dene Rivarola en ‘¿Quieres ser mi amigo?’

«La idea es perfecta, perfecta. Lo que pasa es que la hicimos un amigo y yo sin tener nada que ver con el mundo de la industria textil, nada que ver con el mundo de la moda, con muchísimas ganas y muchos errores muy grandes», explicó el actor, recordando que esta pretendía ser «la primera marca de moda regenerativa del mundo». Un proyecto con el que, según él, sus 43.000 euros ahorrados durante sus años en televisión se fueron reduciendo poco a poco.

La idea de una marca de ropa que, además de minimizar su impacto medioambiental, beneficiaba el ecosistema, estaba bien sobre papel, pero no tuvo un final feliz para sus creadores. «Por cada compra, donábamos a una asociación que eligiese el consumidor. Todo España hecho en España menos alguna cosa, que se hacía en Portugal, Todo con certificación, hecho a mano… Salía carísimo«, explicó Mario Marzo, que aseguró que todos los gastos corrían de su cuenta y la de su socio.

«Doné el 80% del inventario»

Sin colaboradores y sin ningún tipo de conocimiento de la industria en la que trabajaban, el sueño no tardó en convertirse en toda una pesadilla, hasta el punto de darlo por perdido. «Nosotros quitábamos CO2 de la atmósfera por cada pedido que hacíamos. Si todo hubiese ido genial, no hubiéramos ganado una puta mierda«, insistió el pianista, subrayando que no podían permitirse fallar bajo ningún concepto. Pero todo cambió en la pandemia.

«Lo sacamos en septiembre de 2019, nos fue relativamente bien hasta el covid». Finalmente, 9 The Brand cerró sin haber colocado gran parte del inventario. Doné el 80%», confesó Mario Marzo, dejando al descubierto la gran pérdida de capital que conllevó intentar sacar adelante este ambicioso proyecto, ya que la gran parte de su inventario jamás llegó a generar beneficio para ninguno de los socios.