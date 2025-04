Koldo Royo o Gala Caldirola: Uno de ellos ha sido el concursante expulsado de 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes 2025' ha consumado una nueva expulsión con motivo de su sexta gala en la parrilla de Telecinco. Tras una semana votando, los espectadores han dictado sentencia y han señalado a Gala Caldirola como concursante expulsada. Cabe recordar que no se trata de una expulsión definitiva, sino que ésta acudirá a Playa Misterio donde el reality le ha conferido una nueva oportunidad.

Cabe recordar que hace ahora una semana el reality clausuró la gala con las tradicionales nominaciones. Un reparto de puntos que dejó a cuatro concursantes expuestos: Anita Williams, Gala Caldirola, Montoya y Koldo Royo. Los cuatro no han llegado como nominados a la gala comandada por Jorge Javier. Esto es debido a la salvación de Montoya el pasado martes y al indulto de Anita Williams durante la gala de expulsión.

Con todo ello, los espectadores de 'Supervivientes' han podido presenciar un duro duelo entre Gala Caldirola y Koldo Royo. Los dos han sido partícipes del cierre del televoto. Tras dicho momento, el presentador ha comunicado la decisión de los espectadores. "Los espectadores de 'Supervivientes 2025' han decidido con su voto en la app de Mitele que el concursante salvado sea... Koldo", ha sido el anuncio del comunicador catalán.

Las emotivas palabras de Gala Caldirola en su marcha de 'Supervivientes'

Por ende, los espectadores del reality han apostado por salvar a Koldo Royo en detrimento de Gala Caldirola. Las reacciones a la marcha de la concursante no se han hecho esperar. "Soy una persona muy autoexigente y no quería tener que llegar a renunciar y estaba llegando a mi límite y estaba diciendo "por favor, me quiero ir por gratitud al programa"", ha declarado.

Lejos de quedarse ahí, Gala Caldirola ha proseguido compartiendo: "Es mi hora y estaba en mi límite y lo único que pedía era "por favor, me quiero ir bien". No quería tener que renunciar así que estoy demasiado agradecida con la oportunidad de haber vivido esto, ha sido increíble en lo bueno y en lo malo. He conocido a gente maravillosa, me llevo a amigos... No puedo ni un día más con esto y gracias por haber sido parte de esto. Creo que so la única persona que ha sido eliminada y se pone contenta, pero me llevo un recuerdo increíble".