Frank Blanco debe intervenir en 'Tardear' tras lo ocurrido con la madre de Pelayo y el hermano de Carmen Alcayde

Como cada día, 'Tardear' ha analizado la última hora de 'Supervivientes' y para ello recibía en el plató a Elena, la madre de Pelayo Díaz. Y también conectaba con Pedro, el hermano de Carmen Alcayde. Y ambos protagonizaban un tenso enfrentamiento lleno de dardos en pleno directo.

Todo se producía después de recordar el último gran enfrentamiento de Carmen Alcayde y Montoya con Pelayo Díaz a raíz del comportamiento que tuvieron el estilista y Damián con el andaluz antes de tener que ser evacuado de la playa por su problema de salud.

"Ganad pruebas Carmen y Montoya y entonces comeréis algo", soltaba Elena. "Que ganen pruebas y que dejen pasar hambre a mi hijo que me gustaría, verle pasar hambre", apostillaba. "Elena guárdate energías porque vamos a hablar enseguida con el hermano de Carmen Alcayde", le pedía Frank Blanco a la madre de Pelayo Díaz.

El hermano de Carmen Alcayde clama contra Pelayo Díaz

Tras ver imágenes de la guerra abierta entre Carmen Alcayde y Montoya, Verónica Dulanto saludaba a Pedro, el hermano de la colaboradora recalcando el carácter que está sacando la concursante. "Está muy combativa, más que nunca y diciendo las cosas claritas", aseveraba la presentadora. "Yo creo que todas las personas lo estarían, antes que concursantes somos personas, y si viera a Pelayo tirado en la playa cualquier persona con un mínimo de humanidad se acercaría a ver qué le pasa y le daría algo de comida. Pero esta gente está demostrando que no, que son concursantes antes de tener humanidad", contestaba Pedro.

"Me parece muy feo y mi hermana lo que ha hecho es lo que haría cualquier persona con un poco de humanidad", sentenciaba. Tras escucharle, era Elena quien le replicaba para dar la cara por su hijo. "Yo no creo que Montoya estuviera tan grave y si está grave es la organización la que se tiene que encargar de él y punto", contestaba la madre de Pelayo.

"Yo no me espero a la organización si veo a alguien tirado en la playa, de hecho el doctor llegó más tarde y a Pelayo y el resto les dio igual siguieron comiéndose el donut y la comida. Son una gente egoísta y son concursantes antes que personas", defendía el hermano de Carmen Alcayde. "Perdona si tu hermana no está concursando está haciendo teatro a todas horas porque no la veo en las pruebas, no es buena y no la veo", le espetaba Elena.

Asimismo, la madre de Pelayo Díaz aseguraba que si Carmen y Montoya van contra su hijo y contra Damián es porque los ven fuertes y son los que ganan las pruebas de líder. "No, porque son gente que no se está portando bien", le contestaba Pedro. "Tampoco están ahí para hacer obras de caridad", respondía Elena.

Frank Blanco paraliza el cara a cara de Elena y Pedro en 'Tardear'

Tras ello, Pedro ponía sobre la mesa que se han sobrepasado algunos límites como el comentario que lanzó Cristian Toro, el defensor de Damián asegurando que Carmen Alcayde llora más por Montoya que por sus hijos. Y cuando lo hacía, Elena trataba de interrumpirle para replicarle. "No puedo hablar", se quejaba ella. "Usted lleva hablando un buen rato y yo llevo aquí un minutito, no se preocupe que ahora me voy", le soltaba el hermano de la colaboradora. "Pedro, un segundo que ella tiene que poder contestarte", le pedía entonces Frank Blanco.

Era entonces cuando Elena recordaba que Cristian se disculpó por su comentario. "Pidió perdón porque todos en un momento de acaloramiento decimos lo que no tenemos que decir", destacaba. "Pues lo mismo debió hacer Pelayo tras no acercarse a una persona que estaba medio moribunda en la arena", le recriminaba Pedro. "Estoy segura que Pelayo se acercó pero Montoya le tiene tanto odio que...", trataba de defender su madre.

"Pedro estás cargando todas las tintas contra Pelayo y yo creo que no es el único ¿no?", comentaba por su lado Verónica Dulanto. "Pelayo simplemente no ha tenido la humanidad, es que hay que ser persona, no concursante. Pelayo, Damián y Makoke lo hicieron fatal, es de malas personas. Hay gente que lo pasa mal, no es una broma. ¿Usted estaría comiéndose un dónut mientras hay una persona tirada? Yo me acercaría para ver si puedo ayudar", incidía el hermano de Alcayde. "Yo creo que no era tanto la gravedad de Montoya y para eso está la organización para evacuarlo", concluía Elena antes de que Frank Blanco despidiera a Pedro.