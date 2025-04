La denuncia de Carmen Alcayde en directo ante lo que ha sucedido con Montoya en 'Supervivientes'

La nueva entrega de 'Supervivientes 2025' no ha dejado a nadie indiferente a tenor de los últimos acontecimientos vividos en los cayos. Si la mayor parte de los martes la organización se ve obligada a cambiar la escaleta por los temporales, ahora ha sido una gran bronca el motivo por el que el reality ha tenido que reestructurar la gala comandada por Carlos Sobera.

"Un pergamino ha desatado la mayor bronca de la historia de esta edición de 'Supervivientes', lo que nos ha obligado a cambiar a última hora la escaleta del programa y a tomar medidas urgentes", ha avanzado Carlos Sobera durante los primeros minutos de gala. Un enfrentamiento que ha durado más de seis horas, según las palabras del presentador, y que ha puesto contra las cuerdas a los dos grupos.

El criticado gesto del equipo hacia Montoya con la recompensa

Todo ha comenzado a raíz de un pergamino en el que el programa les ofrecía participar en una prueba en la que los concursantes debían buscar objetos de forma individual. Debido a su indisposición, Montoya no ha podido participar. Por ello, Manuel González, Damián Quintero y Pelayo Díaz no han querido compartir su recompensa con su compañero. Tampoco con Carmen Alcayde, quien no ha dudado en acudir a Montoya a contarle la situación.

Consciente del reparto de su equipo, Montoya se ha desahogado diciendo: "Que me da igual, que se lo coman y que aproveche. Igual que la pizza. A mí no me vengas tú, señor Damián, a darme consejos de egoísmo. El Manolillo este que no me diga "egoísmo". Que está una persona mala aquí, ¿vale?".

Tan solo Makoke ha hablado de dividir la recompensa. Un gesto que ha vuelto a hacer estallar a Montoya: "Falsos y egoístas, historia del egoísmo. Tienes una persona mala que no te interesas por lo que le pasa, que no me puedo ni mover y que tengo el cuerpo cortadísimo. Un mínimo de caridad como persona. Quiero mi dotación como todo el mundo".

Ya en el oráculo de Poseidón, Carmen Alcayde ha brotado como nunca antes: "Estoy súper enfada. Me parece súper injusto, que demuestra una vez más el egoísmo que tienen. Me parecéis las personas más egoístas de la tierra y hasta la muerte lo repetiré. Había una persona enferma y había tres recompensas y somos seis. Para lo que queréis hay cordialidad y buen rollo". De igual manera, la valenciana ha vuelto a recordar cómo compartió su tarta de cumpleaños.

Carmen Alcayde, a la yugular de sus compañeros

No ha sido el único conflicto de la concursante con su grupo. Antes, en la playa, Carmen Alcayde ha tenido que salir a defender a Montoya a la par que ha criticado el egoísmo de sus compañeros: "Si no vais los cuatro contra mí y me dejáis hablar, hablo. A las siete de la mañana os he dicho que se encontraba fatal y hasta las doce del mediodía nadie ha ido. Me pongo como me da la gana porque estáis así contra mí... Sois unos egoístas así". Al darse por aludido, Manuel González se ha defendido diciendo: "Estoy malo y he cagado cuatro veces por si no lo sabes. Tengo dos cojones, me levanto y voy a por bígaros". Una actitud que ha colmado la paciencia de Alcayde: "¡Es que de egoístas ni os aguantáis! Les odio".

El reproche de Montoya a su equipo

Este alegato ha provocado el estallido de Damián Quintero: "Para de mentir que sabemos que eres una mentirosa. Era una tortilla de trigo finita y la rosquilla, pero le di mi coco del desayuno para ellos y no se la quiso comer y no lo ha mencionado... No se acuerdan que la noche anterior que tuve una tabla de ibéricos que gané la prueba les di mi arroz y tiraste los bígaros de mala educación".

"Esto ya huele a quemado, al final hay que ser persona y no concursante", ha clamado Montoya, quien además ha reseñado que Manuel González ha sido el único que se interesó por su estado de salud. "Lo primero que ha hecho este señor nada más que he llegado ha sido decir "Montoya estás a tope, ¿no?"", ha reseñado Montoya sobre Damián Quintero del que ha asegurado sentir una gran decepción. "Eres un penas, te he preguntado", ha señalado el olímpico.

No ha sido la única trifulca, sino que poco después, Montoya ha vuelto a alzar la voz para denunciar: "Este señor ha vuelto a sacar su esencia, el señor Damián poniendo en duda que estoy malo que qué malo estoy". "No voy a aguantar a un maleducado que me insulte", le ha espetado su compañero.