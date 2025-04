Entrevista: Aitor Albizua aclara si habrá versión 'Deluxe' de 'La Familia de la Tele' tras estrenarse en TVE

Aitor Albizua se prepara para una de las aventuras más impredecibles y emocionantes de su carrera televisiva con 'La familia de la tele', el nuevo formato de La 1 que promete conquistar las tardes desde el martes 22 de abril. "Va a ser una sorpresa positiva", asegura el presentador, que compartirá plató con María Patiño e Inés Hernand en un programa que acercará al mundo 'Sálvame' a la televisión pública.

Hablamos en exclusiva con Albizua en los días previos al estreno. Aunque muchos ya lo ven como el "padre" de esta nueva familia televisiva, él se define más bien como el "hijo", por juventud y, sobre todo, por actitud: "María e Inés son mucha María e Inés. Son todoterreno, con una experiencia brutal, y yo me voy a dejar llevar". Entre la calma que aporta y el caos que promete el directo, el presentador de 'Cifras y Letras' confía en que la química entre los tres será mágica delante de las cámaras.

El reto no es menor: competir en franja horaria con Jorge Javier Vázquez y uno de sus grandes referentes. Lejos de entrar en guerras televisivas, Albizua lanza un mensaje de respeto y admiración: "Es el mejor presentador de la televisión ahora mismo. Da cosilla enfrentarse a él, pero vamos cada uno a lo nuestro". Una humildad que no esconde su ambición por conquistar a una audiencia que les permita durar, crecer y celebrar.

Además, el presentador vasco se muestra entusiasmado con la nueva etapa de RTVE, que define como "una televisión pública llena de colores, donde cabe todo tipo de gente y contenido". Aunque aún no tiene claro qué sección le entusiasma más, apunta con humor que el entrenamiento con Cesc Escolá puede ser su nueva rutina favorita: "Yo sudo por la pública", bromea. Con esta energía, parece que 'La familia de la tele' tiene muchas papeletas para convertirse en la nueva cita imprescindible de las tardes.

Aitor Albizua, eres el presentador de 'La familia de la tele'.

AITOR - Pues qué pasada ¿no? Va a ser un poco como un Kinder sorpresa, porque sabemos muy pocas cosas, pero creo que va a ser sorpresa más que nunca. Nos están preguntando de qué va 'La Familia de la Tele' y lo que digo, es un Kinder sorpresa. Va a ser una sorpresa positiva y creo que sí, que va a sorprender.

Copresentas con María Patiño y con Inés Hernand. Tú eres un poco el padre de esta familia, ¿no?

AITOR - Bueno, el hijo, que soy el más joven. Pero, ¿lo dices por actitud, porque soy como el más calmado?

Sí, porque les diriges un poco, ¿no?

AITOR - Bueno, veremos. Hemos tenido pocos encuentros, ninguno en directo. Creo que eso se va a ir viendo. Ten en cuenta que María Patiño e Inés Hernand son mucha María Patiño e Inés Hernand. Son dos mujeres todoterreno, muy profesionales, que saben hacer de todo con una experiencia de la leche y, chica, yo creo que me voy a dejar llevar. De momento, hasta ahora en la tele me está funcionando, así que ojalá que siga así.

Competís en franja horaria con Jorge Javier. ¿Tú cómo te enfrentas a esto?

AITOR - Pues me enfrento como cualquiera. Esto es la realidad de la televisión. Además, últimamente a Jorge Javier le ha ido fenomenal. Enhorabuena, Jorge. Además, 'El Diario' y los testimonios me encantan y Jorge es un referente para mí. Es, yo diría, el mejor presentador que hay actualmente en la televisión y, hombre, da cosilla siempre, pero nosotros vamos a por todas, cada uno a lo suyo.

¿Qué audiencia te gustaría a ti tener?

AITOR - Pues no lo sé, no lo sé. Una que nos permita estar muchísimo muchísimo tiempo. No sé en número cuánto, mira yo que soy de cifras y letras, pero no sé en número cuánto, pero algo que nos permita celebrar y seguir estando contentos, no sé decirte un número.

Se criticó mucho en su día el fichaje de David Broncano porque su sueldo es dinero público. También se os está criticando a vosotros por ello.

AITOR - Bueno, al final las críticas yo las acepto y las recibo siempre que sean constructivas. De hecho, me gusta recibirlas si son necesarias. Cuando las críticas están un poco recubiertas de bulos de desinformación y muchas veces de odio y de insultos, ahí es cuando un poco me mantengo al margen. Al final, yo me dedico a hacer televisión. Puedes gustar o no gustar. Seguro que para mucha gente hay otro presentador mejor para 'La familia de la tele'. Yo confío y estoy agradecidísimo de la apuesta de RTVE y además estoy orgulloso de estar en este momento de Televisión Española.

Está despegando RTVE como nunca antes.

AITOR - Bueno, estamos pintando de muchos colores Televisión Española y la gente, la audiencia, está respondiendo. Y 'La familia de la tele' creo que va a ser también un ejemplo de ello, de que en un programa en directo cabe gente de todo tipo, caben contenidos de todo tipo y eso está ocurriendo en La Primera, en la tele pública.

¿Cuál es la sección del programa que más te llama la atención?

AITOR - De las que vamos a hacer... Y si te digo que no sé muchas... he visto a Cesc Escola y a Marta Verona, que hacen nutrición y deporte. Pues mira, mascotas probablemente sea la más alejada de mí, porque me molan las mascotas, pero nunca he tenido contacto con mascotas. Entonces, es un reto. Y luego, ahora he empezado a entrenar hace como un par de meses, porque dije: "Aitor, ya vale, hay que empezar a ser una persona healthy". Entonces, mira, un entrenamiento gratis por las tardes con Cesc Escolá, ¿no?

Como hacían en 'Sálvame' en cuarentena, que se ponían a hacer deporte...

AITOR - A mí me encanta. Yo sudo por la pública.

¿Os veríais quizás en un Deluxe en el prime time si funciona 'La familia de la tele'?

AITOR - Bueno, si lo decide la dirección, ninguno de los proyectos que yo he llevado a cabo en TVE esperaba tenerlos dos semanas antes de lo que me propusieran. Así que oye, si la tele decide que esto sigue para adelante y que luego va a haber ramificaciones de 'La familia de la tele', pues como en las familias, que también van evolucionando y van cambiando. Ojalá, será buena noticia.

"Los nietos de la tele", "los primos de la tele"...

AITOR - Bueno, y los payasos de la tele que ya estuvieron y venimos aquí a revivirlo, por favor (bromea)

Aitor, muchas gracias y mucha suerte con esta nueva aventura

AITOR - Pues gracias a ti, a El Televisero, y gracias por vernos pronto en 'La familia de la tele' en las tardes de La 1. Gracias.