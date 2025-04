Dani Mateo deja meridianamente claro lo que piensa de la llegada de 'Sálvame' a TVE y trae cola

Quedan solo diez días para que TVE estrene 'La familia de la tele', el nuevo magacín de tarde con el equipo de 'Sálvame' y con María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua como presentadores. En los últimos días son muchos los que se están pronunciando al respecto y el último en hacerlo ha sido Dani Mateo.

El presentador de 'Zapeando' y colaborador de 'El Intermedio' no ha querido dejar escapar la ocasión de decir lo que piensa sobre este nuevo programa. Y lo ha hecho tras darse por aludido por las declaraciones de Bob Pop, uno de los colaboradores de 'La familia de la tele' en su vídeo de presentación como fichaje del programa de TVE.

Fue el pasado martes durante la presentación de 'La familia de la tele' cuando se conoció que Bob Pop será uno de los colaboradores del programa de TVE. Y en el vídeo, el guionista y escritor no dudó en celebrar la llegada del universo 'Sálvame' a las tardes de La 1 asegurando que lo que hay actualmente en la parrilla es aburrido. Un mensaje que ha llevado a que Dani Mateo le haya contestado.

"Cómo no va a querer Bob Pop formar parte de una familia desquiciada, desestructurada, atípica... no puedo no formar parte de esta familia y que me acojan en su seno. Además, meterme en las tardes de la tele, que ahora son aburridísimas, y darle un poco de alegría Macarena, y que la gente disfrute muchísimo de esta compañía de altísima comedia", fueron las palabras que empleó Bob Pop.

El mensaje de Dani Mateo a Bob Pop y 'La familia de la tele'

Tras leerlo, Dani Mateo se ha dado por aludido pues cabe recordar que el presentador conduce cada sobremesa en La Sexta, 'Zapeando'. No obstante, el espacio de zapping y humor apenas competirá unos minutos con 'La familia de la tele'. Y es que cabe recordar que los planes de TVE pasan por comenzar 'La familia de la tele' a las 17:00 horas tras 'Valle Salvaje' con una versión express para dar paso a 'La Promesa' a las 17:30 horas y retomar tras la serie líder de las tardes a las 18:30 horas.

"Es verdad. No hay nada que merezca la pena a esa hora. Mucha suerte compañeros. Sois amor y luz", escribe Dani Mateo en respuesta a las palabras de Bob Pop. Un mensaje con cierta ironía pero con el que el presentador de La Sexta les desea suerte a las nuevas caras de TVE.