Avance de 'Sueños de libertad', próximo capítulo del lunes 21 de abril tras su obligado parón

Tras ofrecer un nuevo episodio de 'Sueños de libertad' este jueves a diferencia de TVE que no ha ofrecido ni 'Valle Salvaje' ni 'La Promesa', Antena 3 si que dará descanso a su serie diaria este viernes al ser Viernes Santo y la sustituirá por cine.

De esta forma, 'Sueños de libertad' regresará a la parrilla de Antena 3 el próximo lunes 21 de abril a las 15:50 horas antes de tener que enfrentarse a la llegada de 'La familia de la tele' en TVE.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Los Merino seguían en vilo tras la operación de Luis. Por si fuera poco, Luz empezaba a sospechar que a Gema le sucede algo pues ha estado muy alterada por la operación de su cuñado y optaba por preguntarle a Joaquín pero él echaba balones fuera y le decía que todo es debido a su nerviosismo.

Damián citaba a sus hijos en la fábrica para ponerles sobre aviso del verdadero peligro que representa el poder de don Pedro. El patriarca tiene miedo de que la empresa familiar se vaya al traste y termine en otras manos y aseguraba que está dispuesto a cualquier cosa para arrebatarle el poder a Carpena.

Después, Andrés y Marta acudían al hospital para interesarse por el estado de Luis y terminaban discutiendo con Joaquín por no haberles contado nada de lo que le sucedió a su primo. Es entonces cuando ambos descubrían que el golpe de Luis fue por culpa de Jesús.

En la mansión, la guerra entre Begoña y María por la tutela de Julia sigue abierta y ambas trataban de ganarse el cariño de la niña. Paralelamente, María empezaba a sentir que Raúl se muestra muy interesado en ella y parece que a ella no le desagrada su presencia.

Mientras, Marta empezaba a replantearse cambiar su testamento para incluir a Fina y así se lo hace saber a Pelayo y este traicionaba su confianza contándoselo a Damián. Por otro lado, Manuela optaba por no contarle a Claudia su relación con Gaspar aunque finalmente es el dueño de la cantina el que le revelaba a la joven su incipiente relación.

Finalmente, don Pedro trataba de convencer a Digna para que reconsidere la propuesta de matrimonio que le hizo. Y en el hospital, todo se complicaba cuando Luis sufría una grave crisis que hacía que el doctor Herrera decidiera volver a operarle.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 291 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 21 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 291 de 'Sueños de libertad'

La vida de Luis pende de un hilo tras tener que volver a ser operado. Don Agustín acude al hospital para interesarse por su estado y acompañar a Digna, que no para de sentirse culpable al sentir que Dios la está castigando por haber estado implicada en la muerte de Jesús. Pero el párroco trata de quitárselo de la cabeza.

Por su parte, Damián mueve ficha en su guerra empresarial contra don Pedro y se cita con el antiguo socio de Carpena, que le cuenta lo que él ya sabía y es que el nuevo director de Perfumerías De La Reina es alguien sibilino y sin ningún escrúpulo. Paralelamente, don Pedro le encarga a Tasio que se encargue de la presentación del proyecto de las bases americanas en la junta, algo que no agrada nada a Joaquín. Y después Carpena trata de minar a Andrés y le obliga a revisar el plan de seguridad de la empresa por lo sucedido con Luis.

Mientras, en la tienda, la venta a domicilio sufre un problema pues una de las operarias no se presenta en su puesto. Y es que parece que don Agustín ha conseguido que algunas de las mujeres se nieguen a seguir con el proyecto. Y para no dejarla sola, Claudia y Fina se proponen ayudarla.

Luis consigue sobrevivir a la operación. No obstante, hay gran preocupación en Luz y en el doctor Herrera por las graves consecuencias que puede haber acarreado la cirugía y qué secuelas puede haber dejado. Tras regresar del quirófano, y pese a estar inconsciente, Joaquín no duda en hablar con su hermano y se desahoga con él confesándole el dolor que tiene porque no podrá ser padre por la enfermedad de Gema. Una conversación que su mujer escucha.

En la mansión, María y Begoña vuelven a chocar por el tipo de educación que tiene que recibir Julia después de que la niña no haya sido la elegida para ser la Cenicienta en la obra que están preparando. Y por otro lado, Manuela se prepara para su primera cita con Gaspar y Claudia opta por tener un detalle con su tía.

Finalmente, Digna tiene una pesadilla y revive todo lo que pasó con la muerte de Jesús. A la mujer le sigue persiguiendo la culpa. Tras verla agitada, Damián trata de tranquilizarla y ambos se terminan fundiendo en un abrazo.