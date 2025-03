Rosa Villacastín se levanta ante la última "barbaridad" de Ayuso y pide intervenir a la justicia

Rosa Villacastín, azote del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid en particular, no se ha podido contener ante la última salida de tono de la política del PP; con la que ha cruzado todos los límites.

Ayuso no tiene techo y ha endurecido su discurso contra Sánchez, llamando sin reparo a la rebelión de empresarios, jueces y medios de comunicación contra el gobierno central. IDA pide que se enfrenten a lo que considera un "frente populista" que está "arruinando España".

Y ante estas incendiarias y temerarias manifestaciones públicas de Isabel Díaz Ayuso, las reacciones han sido multitudinarias. Entre ellas, se encuentra la de Rosa Villacastín, que a través de su cuenta oficial de X ha dicho que no se puede tolerar "semejante barbaridad".

"¿Está pidiendo un golpe de Estado? ¿Y Feijoo no dice nada?", se ha preguntado en primer lugar la periodista y colaboradora de televisión, escandalizada con que una política como Díaz Ayuso se atreva a hacer ese tipo de llamamientos que solo conducen a oscurecer la política y a la crispación social.

En ese sentido, Rosa Villacastín considera que las palabras de Ayuso no deben caer en saco roto y que hay que actuar. "Creo que debería intervenir la justicia y el resto de partidos ante semejante barbaridad", ha sentenciado alto y claro la también escritora. "No se puede jugar con fuego", ha rematado, solicitando no quedarse de brazos cruzados.