Quién es quién en 'Ángela': Descubre a todos los personajes de la nueva serie de Antena 3

Tras concluir la emisión de 'Honor', Antena 3 apuesta este jueves 6 de marzo por el estreno en abierto de 'Ángela' en prime time, su nueva serie que llega a la televisión nueve meses después de haberse estrenado previamente en Atresplayer.

La nueva ficción de Antena 3 es la adaptación española de la serie británica 'Ángela Black' está protagonizada por Verónica Sánchez, que recibió un prestigioso premio Cygnus a Mejor Actriz por su personaje en la serie. Junto a ella, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez forman el reparto principal, con un elenco que se completa con Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago, Iván Marcos, y las niñas Maia Zaitegui y Sua Díez, entre otros.

La serie narra la vida de Ángela (Verónica Sánchez), una mujer aparentemente feliz junto a su marido, Gonzalo (Daniel Grao), con quien tiene dos hijas. Pero bajo esa idílica fachada, Ángela oculta un infierno de maltrato. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo (Jaime Zatarain), un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída. Sin embargo, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther (Lucía Jiménez), Ángela descubrirá que Edu no es quién dice ser.

Conoce a los personajes de 'Ángela'

Verónica Sánchez es Ángela

Es una mujer inteligente, creativa y buena madre, pero su marido le ha convencido de que es una inútil y de que todo lo que tiene se lo debe a él. Ángela es una mujer maltratada que, además, tiene miedo a heredar la enfermedad de su madre, un trastorno bipolar que marcó su adolescencia.

Cuando fue madre de sus gemelos sufrió depresión postparto y llegó a poner en peligro a sus hijos, algo que su marido no le ha perdonado jamás y que siempre utiliza para manipularla. Aunque Ángela estudió arquitectura, Gonzalo le convenció para dejar el trabajo y dedicarse en exclusiva a los niños. En esta historia vive un viaje de empoderamiento en el que aprenderá a confiar en sí misma, separarse de su marido y vengarse de aquellos que le han atacado.

Daniel Grao es Gonzalo

Es un tipo controlador y obsesionado por las apariencias, para él lo más importante es proyectar una imagen de éxito. De la misma manera que sabe seducir a los socios del club, a los clientes de su estudio de arquitectura o se comporta como un padre ideal, también protagoniza arrebatos violentos que acaban en humillaciones, golpes y gritos.

Gonzalo no perdona a Ángela la denuncia anónima por malos tratos que ensucia su imagen y pone en marcha una venganza para quitarle lo que más quiere: a sus hijos.

Jaime Zatarain es Edu/Robert

Edu se presenta a Ángela como un chico de su barrio, enamorado de ella desde el instituto, pero como era algún año más joven, nunca se fijó en él y no le reconoce. Muy pronto se hacen amigos y algo más, Edu le cuenta a Ángela que tiene una hermana enferma y que por culpa de su marido les echaron del estudio donde vivían para construir nuevas viviendas.

Edu se enfrentó a Gonzalo y a punto estuvo de darle una paliza, pero al final le ofreció mucho dinero a cambio de que matara a su mujer. Pero al descubrir quién es Ángela se echa atrás y decide ayudarle. Pero Edu en realidad se llama Roberto Irigoyen y es un buscavidas a punto de ser padre que invirtió todo su dinero en un local en la playa que tuvo que cerrar por no cumplir la normativa de seguridad. Robert, arruinado y desolado, se encuentra en su camino con Gonzalo, que casualmente es amigo del técnico del ayuntamiento que se encarga del permiso que Robert necesita, y le ofrece un plan que no podrá rechazar.

Lucía Jiménez es Esther

Es abogada, está separada y tiene un hijo de 8 años que va al colegio con los hijos de Ángela. Son amigas íntimas a pesar de que Ángela piensa que fue ella la que denunció a Gonzalo. Esther le ayudará a descubrir el plan de Gonzalo y a organizar su venganza.

Ane Gabarain es Carmen

Es la madre de Ángela y vive en un piso con su cuidadora. Tiene un trastorno bipolar que ha marcado tanto su vida como la de su hija. Hace terapia en un refugio de perros, donde le vista habitualmente Ángela. Adora a su hija, pero su fragilidad mental le impide ser consciente del infierno por el que está pasando.

Maria Isabel Díaz es Maribel

Es la cuidadora de Carmen, fue ella quien puso la denuncia anónima contra Gonzalo, sufrió malos tratos y sabe reconocer las señales. Es cariñosa y responsable, pero tiene miedo de las represalias de Gonzalo.

Iván Marcos es Ander

Ander es un abogado comprometido con la verdad y la defensa de los suyos. Es el mejor amigo de Ángela y se convierte en un apoyo clave para ella en los momentos más difíciles. Su carácter leal y su sentido de la justicia lo llevan a implicarse más de lo que debería en la complicada situación que atraviesa su amiga.

A lo largo de la serie, Ander se enfrenta a grandes dilemas que pondrán a prueba sus principios y su capacidad para seguir adelante sin perder de vista su objetivo: hacer lo correcto.