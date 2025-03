Paloma Barrientos pierde el aguante en 'Tardear' y dice basta a Antonio Montero por su conducta

No es la primera vez y posiblemente no sea la última. Está claro que la relación entre Paloma Barrientos y Antonio Montero no es buena porque raro es el día que coinciden en el plató de 'Tardear' y no terminan discutiendo. Y eso es lo que ha vuelto a pasar este martes.

Todo se producía cuando 'Tardear' abordaba una exclusiva sobre Gloria Camila después de que la hija de Ortega Cano haya asegurado que no tiene novio. Pues bien, el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto ha hablado con una vecina de ella que deja claro que ha visto en varias ocasiones al cantante salir de su casa.

Pero además, Miguel Ángel Nicolás avanzaba que este miércoles la revista Diez Minutos publica en exclusiva las imágenes de Gloria Camila comiéndose a besos con Álvaro García en plena calle. Un tema que llevaba a que Paloma Barrientos diera la cara por la hija de Ortega Cano insistiendo en que según ella no son pareja.

"El viernes coincidí con Gloria Camila en la corrida de Illescas que iba con José Ortega Cano y dos amigas y se lo pregunté y me dijo no tengo novio", explicaba Paloma Barrientos. "Pero Paloma supéralo, te ha mentido", le replicaba Luis Pliego. "Pero estaba delante su padre", añadía Miguel Ángel Nicolás.

Paloma Barrientos, a la gresca con Antonio Montero: "¿Me dejáis hablar de una puñetera vez?"

"Cuantas veces te digo que las fuentes que utilizas...", trataba de contestarle por su parte Antonio Montero. Y era entonces cuando Paloma Barrientos explotaba contra todos. "¿Me podéis dejar hablar de una puñetera vez?", soltaba la colaboradora. "Uy que Paloma se enfada", reaccionaba Verónica Dulanto.

Tras ello, Paloma Barrientos trataba de seguir su argumento. "Cierro comillas", comentaba. "Pero si te engañan de que valen las comillas", soltaba Antonio Montero. "Pero déjala hablar", le pedía Frank Blanco. "¿Me dejas hablar Antonio? Mi trabajo es levantar el teléfono y llamar", se justificaba ella.

"Pero que no te engañen", incidía Montero. "Te engañarán a ti. A mí me trae al fresco y no vengas aquí tú de listo que anda que no te han engañado a ti", le espetaba Paloma Barrientos muy enfadada con su compañero. "Haya paz hermanos", les pedía Verónica Dulanto. "Movida, movida", se escuchaba decir a otro de los colaboradores.