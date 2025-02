Frank Blanco amordaza a Paloma Barrientos su intervención en 'Tardear' sobre los Ostos

Este miércoles, 'Tardear' arrancaba avanzando que tenían en plató a Jacobo Ostos para hablar con él en exclusiva sobre el tenso encontronazo que tuvo con su hermano Jaime Ostos el pasado lunes cuando este último se presentó en un evento en el que estaba Mari Ángeles Grajal y supuestamente la amenazó de muerte. Un enfrentamiento del que fue testigo Paloma Barrientos.

Tras lo sucedido, Jaime Ostos Jr. ha denunciado a su hermano Jacobo de haberle agredido. Algo que Jacobo ha desmentido y que también ha corroborado Paloma Barrientos después de que este martes ya tuviera un pequeño rifirrafe con Gabriela Ostos cuando entró por teléfono en 'Tardear'.

'Tardear' recordaba todo lo sucedido el pasado lunes con las imágenes en exclusiva que grabó Paloma Barrientos y en las que se ve el tenso encontronazo de Jacobo y Jaime Ostos Jr. "Soy yo quien llama a la policía para que hagan un atestado por las amenazas, la policía no se presenta ahí por ningún tipo de agresión", aclaraba el hijo de Jaime Ostos.

Después, era Paloma Barrientos la que tomaba la palabra para recalcar que "hay cosas que dice Jaime que no son ciertas". "Él entra y Beatriz Cortázar y yo estamos en el hall. Y como no tenemos buena relación pues yo le hago un gesto cómo de ¿qué haces aquí?", trataba de explicar la colaboradora.

"Pero Paloma eso ya nos lo contaste ayer, hoy vamos a escuchar a Jacobo que nos va a poder aportar su versión y cómo lo vivió", le frenaba en seco Frank Blanco a su colaboradora para que fuera Jacobo Ostos quien pudiera dar su testimonio sobre lo que sucedió.

Frank Blanco frena a Paloma Barrientos en plena entrevista a Jacobo Ostos

Así, Jacobo Ostos explicaba lo que pasó y aseguraba que "mi hermano no está cabal, no está bien de la cabeza". "Viendo lo que está diciendo y mintiendo de que le pegué dos puñetazos, gracias a Dios yo no veo el momento que mi hermano toca a mi madre", aseguraba el invitado de 'Tardear'. "Mi hermano se ha montado una película para hacerse el inocente y la parte buena", añadía al respecto.

Y aunque Jacobo Ostos no estaba presente no dudaba en relatar el momento en el que su hermano Jaime se acercó y amenazó a su madre asegurando que la iba a matar. "Me dice que Jaime la coge fuerte del brazo y la dice te voy a matar", explicaba Jacobo antes de que Paloma Barrientos volviera a tomar la palabra para contar lo que ella vio. "Ella le dice qué haces aquí y luego dos personas le dicen que se vaya y es verdad que él no se va con aspaviento", aclaraba la periodista.

"Y esa es otra de las cosas que le tengo que decir a Gabriela, que ella aquí ayer...", trataba de recalcar Paloma Barrientos. Pero una vez más, Frank Blanco la paraba en seco. "Pero Paloma, como está Jacobo aquí prefiero que no recordemos lo que dice Gabriela porque ya tendremos tiempo de confrontar lo que dicen unos y otros", sentenciaba Frank Blanco.