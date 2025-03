Muere Jana: La nueva vida de Ana Garcés tras dejar 'La Promesa' y su relación con un actor de la serie

Shock absoluto para los seguidores de 'La Promesa'. Después de una semana infartante tras recibir un disparo, Jana Expósito, la protagonista principal de la serie diaria de TVE a la que da vida Ana Garcés desde el comienzo de la ficción, ha muerto finalmente este miércoles dejando a la audiencia completamente desolada.

Los peores presagios se han cumplido y el final de Jana es ya una realidad, tras no lograr sobrevivir a ese pérfido intento de asesinato. Recordemos que no es la primera vez que el personaje tenía el augurio de la muerte sobre sus hombros. Ya se lo advirtió en su momento María Fernández, hablando sobre la historia real de su madre Dolores, y su affaire con Alonso: "Esa historia acabó peor que mal, y como no hagas nada para remediarlo, puedes acabar como tu madre".

Pero Jana no cejó en su empeño de descubrir la verdad sobre lo que ocurrió con su madre, porque enfrentarse a Cruz (Eva Martín) no es moco de pavo. Al final fue la mente diabólica tras la muerte de Dolores. ¿Será ella esta vez también la artífice del disparo? ¿Estamos ante una especie de "¿quién disparó a J.R.?" como en 'Dallas' o, para los millenial, un "¿Quién disparó al sr. Burns' como en 'Los Simpson'? Lo cierto es que este hecho torpedeó por completo 'La Promesa' e hizo saltar todo por los aires. Por supuesto, Ana Garcés no quiso soltar prenda, aunque ya dijo hace tiempo que, pese a estar a gusto en la serie, quería que su personaje se fuera antes de empezar a ser pesado para el público.

"Estoy a gusto. Lo único que no quiero es que mi personaje se queme. Los personajes tienen una vida y cuando la vida de ese personaje se acaba es mejor que se vaya a mantenerlo en el tiempo porque es estirar algo que al final acabas detestando a ese personaje y yo no quiero que pase eso con el mío. Así que cuando sienta que pasa eso con el mío, que mi personaje tiene que cerrar, espero cerrarlo". Así lo explicó la actriz en el podcast 'El Contraplano'. Pero la realidad de la serie nos ha dado de lleno: Jana ha muerto y la joven actriz sale de la serie que le ha cambiado la vida por completo. Porque pasó de trabajar en una tienda de ropa a ser uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión.

Ana Garcés, a punto de cumplir los 26 años, encontró en la serie de TVE su primer gran trabajo audiovisual. La joven actriz comenzó sus estudios de Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León en 2018. Desde ese momento, se dedicó a trabajar en diferentes montajes de teatro en Valladolid, como 'El diluvio que viene' o una versión musical de 'Don Juan'. Hasta que le llegó la gran oportunidad de 'La Promesa'. Una plataforma increíble para una actriz desconocida, pero que puede ser un caramelo envenenado. Las series diarias son muy exigentes y pueden acabar por quemar a los actores que trabajan en ellas.

"Estamos viviendo ahora mismo una etapa un poco complicada en la serie, creo que se están abriendo demasiados frentes, estamos empezando a desenterrar todos los secretos que llevan ocultos desde el capítulo uno. Entonces creo que todo lo que puede salir de aquí, no sé si bueno o malo, creo que va a poner un poco de los nervios", comentó Ana Garcés en una entrevista en El Televisero hace unos días, adelantando que Jana iba a ir a por todas, sin contar con Manuel para no ponerle en peligro y que desencadenaría una "catástrofe".

Arturo Sancho y Ana Garcés, protagonistas de 'La Promesa'

La actriz trabajaba en una tienda de ropa cuando le llamaron para 'La Promesa', por lo que su fichaje fue una auténtica sorpresa para ella. "Cuando me vine aquí a Madrid, me metí en una tienda de ropa para poder pagarme el piso, evidentemente, y compaginarlo con los castings, pero no me salía ninguno", ha declarado a Informalia. Llevaba nueve meses trabajando cuando le llegó la gran oportunidad, una de esas que te cambian la vida. "El contrato en la tienda se me acababa la misma semana en que me cogieron para 'La Promesa'. Tuve mucha, mucha suerte", confirmó en la misma entrevista.

Eso sí, la actriz no ha podido participar en otros proyectos durante este tiempo debido precisamente a la exigencia de su papel como protagonista de una serie diaria. Pese a ello, consiguió sacar tiempo para rodar la película 'Gallo Rojo', dirigida por Enrique García-Vázquez. Con él ya había trabajado en el cortometraje 'Los comedores de Loto' en 2021.

Así comenzó Ana Garcés en 'La Promesa'

La actriz vallisoletana ha sido la gran protagonista de la ficción de TVE desde su primer capítulo. Jana Expósito ha sido una mujer decidida, valiente y orgullosa. Sus inicios en la serie muestran cómo vuelve al palacio de La Promesa para encontrar a su hermano desaparecido y hacer justicia a su madre, que fue asesinada allí quince años atrás. Su plan de infiltrarse en el palacio como doncella da resultado. Pero se complica cuando se enamora de Manuel, el hijo de los marqueses de Luján.

A lo largo de más de 500 capítulos, Jana ha buscado la verdad incansablemente, y tras encontrarla, ha supuesto su muerte y su despedida definitiva de 'La Promesa'. La ficción de TVE sigue con buen pulso y se ha convertido en una de las series insignia del ente público. Liderando su franja horaria en sobremesa, sus tramas y sus personajes carismáticos han cautivado a la audiencia casi desde el comienzo. Y es que este pasado 2024, la serie consiguió alzarse con el Emmy Internacional a Mejor Telenovela. Un hito incomparable que ha relanzado la serie creada por Josep Cister, y que tras el vacío que deja la pérdida de su protagonista ahora se juega su futuro.

"A nivel profesional, ha sido mi primera oportunidad", explicó Ana Garcés en una entrevista para El Independiente. "'La Promesa' ha sido el mayor impulso que podía recibir. Gracias a este trabajo podrán venir otros muchos, he aprendido muchas cosas… Mi carrera depende mucho de este momento. Es un momento que estoy disfrutando mucho y aprendiendo".

Su declaración de amor al actor Enrique Fortún, Lope en 'La Promesa'

En el terreno personal, poco se sabe de la vida privada de la actriz, aunque los fans de la serie han especulado mucho con que podría estar manteniendo una relación con su compañero de reparto Enrique Fortún (Lope). No hay nada confirmado hasta ahora, salvo que ambos intérpretes tienen una amistad que traspasa la pantalla. De hecho, ambos ya se han dejado ver juntos en muchos eventos. Como, por ejemplo, en los Premios Feroz, o un evento de la marca de coches Toyota.

Pero si hay una imagen que ha hecho saltar las alarmas de todos los fans, ha sido un story compartido por la propia Ana Garcés. En este se la ve abrazada al propio Enrique Fortún, con un mensaje en el que se lee "te quiero". ¿Será una amistad propiciada por el trabajo de tanto tiempo en 'La Promesa'? ¿O hay algo más detrás de esas fotos juntos, de esos eventos compartidos, y de ese "te quiero" entre risas y abrazos? Por ahora no hay nada confirmado por los protagonistas, pero quién sabe qué pasará tras la salida de Ana de la serie...