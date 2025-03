Ana Garcés ('La Promesa') avisa en exclusiva de lo que pasará con Jana ante los rumores de su muerte

El destino de Jana en 'La Promesa' está a punto de dar un giro dramático que cambiará el rumbo de la serie. La protagonista, interpretada por Ana Garcés, será víctima de un tiroteo en medio de una tensa confrontación con Curro, Leocadia y Cruz. Este inesperado ataque no solo pondrá en peligro su vida, sino también la del bebé que espera junto a Manuel, quien se debatirá entre la desesperación y la esperanza de salvar a su esposa.

La incógnita sobre la identidad del agresor ha desatado un sinfín de teorías entre los seguidores de la ficción de La 1. Algunos apuntan a Cruz, cuya enemistad con Jana ha ido en aumento, mientras que otros sospechan de Leocadia, que podría haber tomado medidas extremas para proteger sus secretos. Sin embargo, no se descarta la implicación de un tercero inesperado, alguien que podría haber actuado desde las sombras con intenciones aún desconocidas.

Este impactante suceso marcará un antes y un después en la trama, con Manuel luchando contrarreloj por la vida de su esposa y el doctor Gamarra convertido en pieza clave para su posible recuperación. La incertidumbre sobre el futuro de Jana y la identidad del tirador mantiene en vilo a los espectadores, que esperan ansiosos el episodio especial en prime time que promete sacudir los cimientos de 'La Promesa'.

De todo ello hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Ana Garcés, la actriz que da vida a Jana en 'La Promesa' y que acudía la pasada noche de 12 de marzo a la premiere de 'La Favorita 1922', la nueva serie de Telecinco con los creadores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. ¿Morirá Jana? ¿Qué supone para Ana como actriz interpretar una posible muerte de estas características?

Ana Garcés, se ha despertado un revuelo entre los fans después de que te dispararan en ‘La Promesa’ porque la vida de Jana está en peligro ahora…

ANA – Sí, la verdad que tengo el móvil petado de notificaciones, es verdad que me hacen mucha gracia los comentarios de la gente porque está muy preocupada. Sinceramente creo que todo el mundo se ha preocupado un poco, que estén tranquilos que la trama mola un montón.

Hipotetizando, si Jana muere en ‘La Promesa’, ¿qué pasará con la serie?

ANA – Si Jana muriese… no lo sé.

María Castro decía que en caso de que sobreviva Jana será la venganza de la venganza

ANA – Si Jana muriese, depende de quien la matase… todo depende de eso.

Es que si la matase Cruz…

ANA – Totalmente, sería tremendo, ¿no?

Ana, hemos sacado la exclusiva de que va a haber un capítulo especial en prime time la semana que viene. ¿Cómo has trabajado tú todo la escena del disparo?

ANA – El momento del disparo… no sólo ese momento sino todo lo que ocurre en el disparo es un momento y una trama tan importante desde el principio, porque yo sentía que tenía mucha presión encima. Yo pensaba: 'tengo que hacer que esta trama mole un montón porque es lo que la gente espera desde un principio, lo que a mi me gustaría que pasase desde el principio'. Estoy muy ilusionada con esta trama, creo que ha quedado muy bien y tengo ganas.

¿Cómo ha sido, sin hacer mucho spoiler, rodar esa escena? Entiendo que estaría todo el mundo con el corazón en un puño.

ANA – Es verdad que era una escena muy importante y la gente necesitaba estar concentrada y a nosotros se nos requería muchísima interpretación en ese momento. Yo estaba un poco nerviosa porque yo sí que he trabajado secuencias con pistola, pero no hace mucha gracia que te apunten con una, porque es de verdad, pero no está cargada claro. Es un momento en el que la tensión la vives de verdad, pero es muy guay.

¿La sangre te impactaba?

ANA – A mí la sangre no me impacta, pero había mucha gente que sí. Es un follón grabar esto porque tienes que manchar todo, no puedes volver a empezar porque lleva mucho tiempo limpiar todo, entonces tenían que limpiar todo de nuevo… Teníamos que hacer todo a una.

¿Se grabó la secuencia entera solo una vez?

ANA – El momento del disparo sí, y el momento en el que por ejemplo, Manuel me coge, en la foto que habéis visto, eso también porque en el momento en el que se manchase él ya no se podía repetir.

¿Se sabrá entonces quien te dispara?

ANA – Ah… No vais a saber quién me dispara cuando lo veáis, pero va a haber pistas.

Nosotros no vamos a ver a la persona, pero entiendo que Jana sí, entonces.

ANA – Hombre claro, en off sí.

O sea que, si Jana sobrevive, esto puede ser una bomba porque va a ser doble venganza.

ANA – Claro. Estoy hipotetizando, pero supongo que sí lo habría.

A nosotros nos encantaría seguir viendo a Jana, ¿a ti te gustaría que a Jana la matasen o seguir con la trama de todo esto?

ANA – A mí, la verdad, que si cierran mi trama espero que la cierren bien, me refiero, no me gustan los finales de “fueron felices y comieron perdices”, pero después no sabes que pasa. Yo necesito algo más y tiene que ser algo impactante para el público.

O sea, que no te gusta que las series acaben bien… ¿O te refieres más a que cuando acabe la serie no se sepa más del personaje?

ANA - No, en general, si acaba bien, necesito que haya habido un punch ahí, una vuelta de tuerca antes.

¿Independientemente de cuál sea el final de la serie?

ANA – Independientemente. Me estás intentando sonsacar todo (risas).