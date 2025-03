María Verdoy, al borde de las lágrimas ante la encerrona de 'Socialité': "Os mato"

María Verdoy ha pasado de ser la presentadora de 'Socialité' a convertirse en protagonista de una de las noticias del programa. Ha sido en la entrega de este domingo, 16 de marzo, cuando el equipo del espacio de Telecinco ha querido sorprender a su compañera con una pequeña encerrona.

"Querida María Verdoy, atenta a esto porque te hemos preparado en el programa una 'sorpresita' para ti, de cine", le anunciaba Antonio Santana, antes de dar paso a la pieza que había preparado 'Socialité'. "Os mato", se escuchaba decir a la presentadora, visiblemente ruborizada, viendo por donde podían ir los tiros.

Y es que la periodista se dejaba ver el día anterior en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga. Lo hizo no como actriz sino para mostrar su apoyo a una persona muy especial para ella, su pareja, el director cinematográfico Abert Pintó, quien estrenaba la película 'Tierra de nadie'.

En declaraciones a Europa Press, el cineasta puso de manifiesto lo enamorado que está de María Verdoy, de la que dijo: "Es una chica maravillosa. Evidentemente, cuando estás enamorado, haces locuras. Le dije 'no lo hagas', pero me dijo que sí quería estar aquí, a mi lado". Además, Pintó reconoció no perderse ningún fin de semana el programa de su chica, deshaciéndose en halagos hacia ella: "Es la mejor presentadora, demasiadas pocas cosas le dan. Es el sol, la luz, es todo. Es la mujer de mi vida".

María Verdoy, muy emocionada con las palabras de su pareja

Tras la emisión de estas declaraciones de su chico, María Verdoy, con lágrimas en los ojos, apenas podía articular palabra. "¿Se ha quedado buena tarde, no?", preguntaba, sin saber muy bien que decir. Finalmente sí que ha querido dirigirse a sus compañeros: "Muy bonito este vídeo, chicos. Estoy flipando con la repercusión. Lo feliz que se queda uno cuando deja de disimular".

De esta forma ponía de manifiesto que se siente aliviada. "Yo no soy la que da los titulares normalmente, creo que no debo serlo. Pero cuando es algo tan bonito como hablar de algo tan bonito como el amor, ¿por qué no?", sentenció, agradeciendo el tratamiento que ha recibido de la prensa tras hacer pública su relación.