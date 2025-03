Laura Fa pone negro sobre blanco ante la polémica de Santiago Segura y dice lo que muchos creen

Santiago Segura ha levantado ampollas con sus desafortunadas palabras sobre el colectivo LGTBQ durante un acto de presentación, concretamente entre algún rostro de 'Espejo Público'. Laura Fa no dudó en reaccionar este martes ante la polémica comparación que el humorista hizo, cargando contra su "humor de Torrente" y lanzando un contundente recado.

El actor fue el escogido para conducir la presentación de la próxima Comic-Con que acogerá Málaga en el mes de septiembre, y su elección de palabras no fue la más correcta. "Lo que empezó con unos pocos frikis amantes de la historieta, hoy es el epicentro mundial de la cultura pop. Donde cada año cientos de miles de personas se disfrazan, un poco como el Orgullo", aseguró el cómico.

Laura Fa señala de lleno a Santiago Segura por su polémica comparación

Una comparación que ha causado furor en redes sociales, donde muchos usuarios le han señalado el trasfondo homófobo de su reflexión y han cargado contra el protagonista de 'Torrente' con dureza. Lo mismo ha ocurrido en 'Más Espejo', donde Laura Fa ha condenado este tipo de humor. "La gente en el Orgullo va a reivindicar lo que tiene que reivindicar. De un modo libre. Como existe la libertad de expresión, Santiago Segura puede hacer el humor que considere", comenzó señalando Miquel Valls.

"Me parece bien. Pero también existe la libertad de poder ir al Orgullo tal y como tú quieras ir vestido. No existen códigos y no es ningún disfraz. No es un festival de manga en la que las personas van caracterizadas de personajes", continuó explicando el periodista antes de que Gema López le interrumpiese subrayando que "no es lo mismo vestirse de 'Star Wars' que estar en una carroza del Orgullo en Gran Vía".

Fue entonces cuando Susanna Griso quiso romper una lanza a favor de Santiago Segura en pleno escarnio. "Ya, pero de ahí a decir que es una declaración homófoba… Yo creo que tampoco", subrayó la conductora de 'Espejo Público', a lo que Lorena Vázquez respondió con una seria advertencia sobre este tipo de bromas que "muchas veces refuerzan prejuicios y comportamientos absolutamente homófobos".

"Este humor de 'Torrente' hay que dejarlo"

Gema López advirtió entonces que, lejos de tratarse de un discurso improvisado, fue "un monólogo escrito de antemano", por lo que existía intención en cada palabra. "Hay que revisarse los chistes capacitistas, racistas y homófobos", terminó sentenciando Laura Fa con gesto serio, condenando de lleno la comparación del cómico.

"Ya los estamos empezando a dejar de lado. En ese momento no se rió nadie porque no se entendió la comparación. Él tiene que empezar a darse cuenta que este humor de Torrente hay que dejarlo", terminó sentenciando la colaboradora de 'Más Espejo'. Por su parte, Santiago Segura se ha defendido en sus redes sociales de muchas de las críticas asegurando que tan solo fue "una observación chorra" lejos de querer hacer la comparativa que muchos han señalado.