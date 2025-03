Susanna Griso hace esta sorprendente confesión sobre su continuidad al frente de 'Espejo Público'

Susanna Griso ha pasado de entrevistadora a entrevistada por un día. La presentadora de 'Espejo Público' se ha sentado con Ricardo Ustrell en su programa 'Col·lapse' de TV3, donde, entre otras cosas, ha hecho balance de sus 19 años al frente del magacín matinal de Antena 3.

Nada más arrancar la entrevista, el presentador le lanzó un pequeño dardo: "¡Por fin, ha costado mucho traerte!". A lo que la periodista respondió: "Quizás por pereza, soy bastante pudorosa a la hora de hablar de mí. También es que me levanto sobre las 4:35 y pensar en una entrevista por la tarde, también es un tema de organización".

A lo largo de la charla ambos hicieron un repaso por la extensa trayectoria profesional de Susanna Griso, desde Catalunya Ràdio hasta Antena 3, pasando por TV3 y TVE. Sobre su actual casa televisiva, la periodista confesó que había tenido mucha suerte de "estar en una cadena que nos ha dado mucha tranquilidad". Eso sí, no se atreve a predecir cuánto tiempo más seguirá al frente de 'Espejo Público'.

Susanna Griso revela su peor momento al frente de 'Espejo Público'

"Estoy en una franja que es cansada, llevo ya 19 años ahí. Los primeros años renovaba por cuatro años, pero ahora pedí renovar solo por dos años. Ahora yo no me atrevo a hacer planes tan lejanos", aseguró la catalana. Tras esto, el presentador le preguntó si consideraba que en alguna ocasión se había "excedido" en estos 19 años al frente del magacín matinal de Antena 3. Fue entonces cuando Susanna Griso confesó que uno de sus momentos más duros profesionalmente hablando fueron los años del procés: "Con el tema del procés, yo tenía la sensibilidad muy a flor de piel. Siempre te sentías extraña en todas partes".

"En Barcelona no me entendían, tenía discusiones acaloradas con mi propia familia. Y en Madrid me pasaba lo mismo, me tocaba compensar y ser el elemento discordante. Esta incomprensión permanente era muy difícil de tolerar. Anímicamente, a mí me costó mucho", reconoció la presentadora, asegurando que llegó a "hundirse" y a decir "ya no puedo más". Esta situación le llegó a afectar a nivel profesional: "Quizás, en algunas entrevistas políticas ponía más vehemencia personal de la que yo querría. Perdía este punto de distancia critica que es sumamente necesaria".

Además, explicó que con sus hijos habla en catalán: "Siempre hemos hablado catalán en casa, porque si no, mis hijos, estando en Madrid, hubiera estado imposible que lo hablaran". Asimismo también explicó el motivo por el cual cree beneficioso que sus hijos hayan aprendido esta lengua: "Desde fuera hay gente que ve el catalán con desprecio. Muchos lo comparan con que, para aprender catalán, prefieren que aprendan inglés o francés, pero es que este no es el tema. Si quieres hacer un uso utilitario, el catalán te facilita que después hablen otras lenguas".