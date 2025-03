Esta aspirante al casting de 'Supervivientes 2025' hace público que fue desechada a última hora

'Supervivientes 2025' arrancó el pasado jueves 6 de marzo con gran éxito de audiencia en Telecinco. Lo hizo con Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew, Samya, Koldo Royo, Gala Caldirola, Damián Quintero, Borja González, Nieves Bolós y Ángela Ponce como concursantes.

Pocos días después se sumaron a la larga lista el trío protagonista de la última edición de 'La isla de las tentaciones': José Carlos Montoya, Anita Williams y Manuel González. Sin embargo, apenas 48 horas después de arrancar la aventura, la actriz Beatriz Rico decidió abandonar el programa por motivos de salud. La sustituyó Carmen Alcayde, la última en incorporarse al reality de supervivencia.

Pero según se ha sabido, la lista que manejaba la cadena y la productora era mucho más amplia. Y es que, normalmente en un proceso de casting se barajan muchos nombres, y se llegan a realizar precontratos. Pero no todos los famosos por los que se interesa el programa consiguen pasar las pruebas médicas necesarias para poder viajar a Honduras y enfrentarse a un concurso tan duro como este.

Daniela Cano ('GH 19'), cancelada a última hora de 'Supervivientes 2025'

Ahora hemos conocido que Daniela Cano, exconcursante de 'GH 2024', estuvo a punto de ser concursante de 'Supervivientes 2025'. Así lo ha reconocido ella misma en su perfil de Tik Tok: "Yo firmé el contrato a mi salida de 'GH 19'. Se pusieron en contacto conmigo y me lo ofrecieron, a lo cual acepté, con sus cosas buenas y sus cosas malas". "Me pagaron el hotel y un día entero en Madrid. Me fui el día anterior y pasé dos días allí porque querían que llegara un día antes. Al día siguiente, a las seis de la mañana, ya me habían venido a buscar, porque las pruebas duraban todo el día. Me pusieron las vacunas. Lo pasé fatal porque me pusieron tres de golpe y luego me dio fiebre, como una reacción alérgica", continuó explicando.

Sin embargo, cuando ya lo tenía todo preparado para viajar a Honduras, la organización de 'Supervivientes 2025' le comunicó que se quedaba fuera del casting. "Dos semanas antes de empezar el concurso, me dijeron que la organización había cambiado los concursantes y que me dejaban fuera. Me dijeron que no era la única. ¿Me hubiese gustado? Sí. ¿No ha pasado? No. Y ya está. No pasa nada", sentencia Daniela Cano.